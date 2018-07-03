В Свердловской области пятилетний ребенок выпал с четвертого этажа

Инцидент произошел 1 июля в доме на улице Коммунистической.

По предварительной информации, ребенок остался дома под присмотром старшего брата-третьеклассника. Дети смотрели телевизор, когда младший пошел на кухню. Через несколько минут старший брат последовал за ним и увидел, что малыш залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не удержала его, в результате чего ребенок выпал из окна четвертого этажа вместе с сеткой.

К счастью, мальчик остался жив. Прибившая на место происшествия скорая помощь госпитализировала пострадавшего в областную больницу.