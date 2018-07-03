Ещё
В Свердловской области пятилетний ребенок выпал с четвертого этажа
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Свердловской области пятилетний ребенок выпал с четвертого этажа 

Уральский меридиан 28 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Инцидент произошел 1 июля в доме на улице Коммунистической.
По предварительной информации, ребенок остался дома под присмотром старшего брата-третьеклассника. Дети смотрели телевизор, когда младший пошел на кухню. Через несколько минут старший брат последовал за ним и увидел, что малыш залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая не удержала его, в результате чего ребенок выпал из окна четвертого этажа вместе с сеткой.
К счастью, мальчик остался жив. Прибившая на место происшествия скорая помощь госпитализировала пострадавшего в областную больницу.
Уральский меридиан: последние новости
В Зауралье в реке Исеть водолазы нашли тело утонувшего мальчика Шестиклассник из Нижнего Тагила спас жизнь восьмилетней девочке HairLik: малый бизнес в Югре начал задумываться о благотворительности
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?39
Неожиданный эффект перевернутых бикини63
Галкин показал, как выглядит Пугачева без фотошопа28
«Начальство не рекомендовало на ней жениться»46
Что стало с той самой Александрой13
Видео
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
07:40
Тинейджеры, зарабатывающие миллионы
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение