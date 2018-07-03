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Суд оштрафовал мать, отшлепавшую дочку за кражу конфеты
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Суд оштрафовал мать, отшлепавшую дочку за кражу конфеты 

Legal.Report 25 минут назад
В Алтайском крае суд приговорил к штрафу женщину, отшлепавшую ремнем дочку после того, как та украла в магазине конфету.
Как следует из материалов дела, жительница Барнаула 28 февраля нынешнего года узнала, что ее 6-летняя дочка взяла в магазине без спроса конфету и съела ее. Женщина, желая наказать девочку, 5 раз шлепнула ее ремнем «в области обеих бедер».
В ситуацию вмешались бабушка и дедушка, а также отец ребенка, который в настоящее время судится с матерью об определении места жительства девочки. После обращения в полицию на мать был составлен протокол по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Судмедэкспертиза установила, что на правом бедре девочки есть кровоподтек, который мог образоваться от воздействия полужестким (жестким) объектом. Индустриальный районный суд Барнаула признал мать девочки виновной по ст. 6.1.1 КоАП РФ и приговорил ее к штрафу в 5000 руб.
На решение была подана апелляционная жалоба. При рассмотрении дела в Алтайском краевом суде представитель матери настаивал на прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения. По его версии, девочка позже рассказала матери, что за несколько дней до этого упала в детском саду на игрушку. Однако бабушка и дедушка убедили ребенка дать показания против матери и ее сожителя. Мать же дала показания о том, что она била ребенка, чтобы защитить гражданского супруга, на которого было сфабриковано дело о причинении ребенку телесных повреждений.
Однако апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменения, указав, в частности, что экспертиза исключила возможность образования у девочки подобного синяка при падении с высоты собственного роста или при ударе рукой или ногой постороннего человека.
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