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На свет появились близнецы, один из которых имеет синдром Дауна
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На свет появились близнецы, один из которых имеет синдром Дауна 

МедикФорум 25 минут назад
Фото: МедикФорум
32-летняя британка родила дочерей-двойняшек, одна из которых появилась на свет с генетической аномалией, известной как синдром Дауна. Врачи не знали о болезни, пока ребенок не родился. Мать новорожденных, Никола Бейли, не боялась предстоящего события и особо не волновалась. Опыт родов у молодой женщины уже был, четыре года назад у них с мужем родился сын, абсолютно здоровый мальчик. Сама Никола — медсестра, она проходила все процедуры, необходимые при беременности. Конечно же, будущая мать делала и УЗИ. Но ультразвук не обнаружил никаких нарушений в развитии близнецов в утробе матери. Только во время родов врачи с изумлением увидели, что одна из девочек страдает синдромом Дауна. Эта малышка, получившая имя Харпер, появилась на свет первой. Ее сестра, Куинн, родившаяся на 38 минут позже, не имеет никаких нарушений в здоровье. Никола Бейли и ее супруг Тодд заявили, что не воспринимают наличие синдрома у дочери как трагедию и не имеют никаких претензий к медикам.
«Все, что я помню о родах, — это врач, который просит у меня прощения. Но как только я увидела своих детей, мое сердце растаяло. Обе были такие чудесные!», — рассказала британка на встрече с журналистами.
По словам экспертов, вероятность родить таких близнецов — один случай на миллион. Для справки: у людей с синдромом Дауна в 21-й паре хромосом присутствует дополнительная, появляющаяся в результате генетической случайности, и вследствие этого в клетках оказывается по 47 хромосом. Ранее МедикФорум писал о том, что является главной причиной, определяющей, будет у ребенка высокий интеллект или нет.
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