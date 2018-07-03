Пропавших детей нашли спустя шесть часов на улице Дружбы

Домой мальчишек привез один из родителей В Тюмени завершились поиски двух мальчиков, пропавших с территории двора одного из домов на улице Маршака. Шестилетний Артем и пятилетний Семен исчезли из поля зрения своих родителей около полудня.

— Мы сразу же начали их искать, и вот недавно нам позвонила девушка, которая сказали, что видела похожих мальчиков с велосипедом на улице Дружбы. Один из пап сразу поехал туда и нашел мальчишек. Сейчас он везет их домой, — рассказала 72.ru Ольга, мама одного из найденных мальчиков. Детей нашли примерно в километре от дома. Сегодня вечером их ждет очень серьезный разговор с родителями.