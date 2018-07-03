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Пропавших детей нашли спустя шесть часов на улице Дружбы
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Пропавших детей нашли спустя шесть часов на улице Дружбы 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Домой мальчишек привез один из родителей В Тюмени завершились поиски двух мальчиков, пропавших с территории двора одного из домов на улице Маршака. Шестилетний Артем и пятилетний Семен исчезли из поля зрения своих родителей около полудня.
— Мы сразу же начали их искать, и вот недавно нам позвонила девушка, которая сказали, что видела похожих мальчиков с велосипедом на улице Дружбы. Один из пап сразу поехал туда и нашел мальчишек. Сейчас он везет их домой, — рассказала 72.ru Ольга, мама одного из найденных мальчиков. Детей нашли примерно в километре от дома. Сегодня вечером их ждет очень серьезный разговор с родителями.
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