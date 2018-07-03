Сеанс группового творчества устроят для юных жителей Дмитровского района

В Музее Есенина на территории Дмитровского района 5 июля пройдет интерактивное комплексное занятие в рамках проекта «Урок в музее». Как сообщили в пресс-службе учреждения культуры, к участию приглашаются дети 6–12 лет.

«Дети проникнутся образами любимого поэта Сергея Есенина, каждый сможет проявить себя на занятии, раскрепоститься в групповом творчестве. Комплекс заданий, направленный на развитие внимания, воображения, пластики, дикции, не оставит равнодушным ни одного участника процесса. Вся программа нацелена на формирование у ребенка образного мышления, доброго отношения к миру, природе, братьям нашим меньшим», — говорится в сообщении.

Занятие начнется в 11.00. Запись производится по телефонам 8 (495) 954-97-64, 8 (495) 483-95-15.

Напомним, Музей Есенина располагается по адресу улица Клязьминская, дом 21, корпус 2. (мю)