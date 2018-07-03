В Саратове в открытый колодец новь провалился ребенок

На Топольчанской в открытый колодец заброшенного теплоузла вновь упал малолетний ребёнок. О происшествии сообщила пресс-служба областной службы спасения.

По предварительным данным, мальчик играл вместе с друзьями неподалеку от дома. Инцидент произошел при неизвестных обстоятельствах — спустя некоторое время ребенок провалился в заброшенный пятиметровый колодец. Прибывшие на место спасатели вызволили ребенка из подземелья. К счастью, мальчик отделался легкими ушибами и ссадинами.

Ранее сообщалось, что заброшенный теплоузел принадлежал ПАО «Т Плюс» , однако компания оперативно заявила, что подземных коммуникаций в обслуживании филиала в указанном месте нет.

«Саратовский филиал «Т Плюс» официально заявляет, что по ул. Топольчанской в г. Саратове коммуникации компании проложены надземным способом. Подземных трубопроводов, тепловых камер в обслуживании энергокомпании нет», — сообщили в компании.

В пресс-службе ПАО «Т Плюс» добавили, что дежурные бригады ежедневно осуществляют контрольные осмотры объектов. Все тепловые камеры, находящиеся в зоне ответственности компании, закрыты крышками, заключили в компании.

Напомним, аналогичный инцидент произошел в Ленинском районе Саратова менее двух недель назад. Там девочка упала в колодец, который был закрыт нестандартной крышкой. У ребенка был зафиксирован ушиб правой голени. За текущий год это уже четвертый случай падения детей в открытые коллекторы.

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