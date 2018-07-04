«На дверях было объявление о бомбе»: из детского сада в Перми эвакуировали воспитанников

Сейчас детский сад вернулся к нормальной жизни

Утром 4 июля на дверях детского №251 на улице 1-й Красноармейской заметили странное объявление. В нем было сказано о том, что в учреждении заложена бомба. Выяснилось, что сообщение ложное, но на время проверки всех детей эвакуировали из садика.

— Объявление о бомбе висело на входной двери в детский сад. Заметив его, сотрудники сразу позвонили в экстренные службы. В детсад приехали полицейские, сотрудники МЧС и следователи. Они обследовали здание и не нашли взрывное устройство, — рассказали в администрации города. — На записях с видеокамер видно, что ночью никто из посторонних внутрь не проникал. Видео отправили в полицию.

Известно, что на время проверки детей эвакуировали из здания, но сейчас они уже вернулись в него. Режим дня воспитанников не нарушен.

Официальной информации о том, кто повесил объявление на дверь детского сада, нет, но в пермских телеграмм-каналах пишут, что это могла сделать мама одного из детей, обиженная на воспитательницу.

Ранее пермяка за угрозу теракта в банке приговорили к условному сроку.