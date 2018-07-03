Почему не стоит съезжать с горки вместе с ребенком?

Не так давно в Фейсбуке стал распространяться ужасный пост, повествующий о ситуации, которая случилась с одной нью-йоркской семьей. Хизер Клэр поделилась историей о том, как плачевно может закончиться идея съехать вместе с ребенком с горки. После того, что она пережила, девушка хочет предостеречь всех родителей от подобной затеи.

Большинство родителей полагают, что горка — опасное место для детей. И лучше будет, если сопроводить малыша во время катания на детской площадке. Однако напротив, так от травм ребенка нельзя уберечь, а лишь создать новые. Когда маленькой Медроу было около 12 месяцев, Хизер решила прокатиться вместе с ней с горки. Всего доля секунды — и мать уже видела, как нога малышки выворачивается под ужасным углом и застревает между ее ногой и горкой. В результате Медроу получила перелом.

В этот же момент отец делал снимки, как счастливая мама с дочкой веселятся. Но то, что получилась на кадрах, вызвало у родителя лишь шок. Ребенок мог только стонать от боли, и родители срочно доставили малышку в клинику. Доктор там рассказал о том, насколько опасными могут быть подобные случаи и они происходят очень часто. Именно по этой причине ни в коем случае нельзя садиться с ребенком на детскую горку. "Я даже не подозревала о том, что подобное может произойти. По моему мнению, на детских площадках необходимо ставить предупреждающие знаки. Я надеюсь, что о моей истории узнает много людей, и это будет поучительным для остальных родителей. "​После происшествия Хизер решила самостоятельно обезопасить остальных детей, организовав кампанию по установлению предупреждающих знаков на деткой площадке. Также она призывает родителей рассказывать остальным о том, какие с ними происходили несчастные случаи на игровых площадках. Хизер уверена — такой способ поможет избежать увеличения неприятных происшествий.