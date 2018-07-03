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Дети отравились в оздоровительном лагере на Украине: один ребенок в коме
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Дети отравились в оздоровительном лагере на Украине: один ребенок в коме 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Согласно сообщению департамента здравоохранения администрации Киевской области, ЧП произошло в детском лагере Переяслав-Хмельницкого района. 2 июля в больницу была доставлена отравившаяся девочка, впоследствии впавшая в кому. В настоящий момент ее состояние оценивается медиками как тяжелое.
Что касается остальных 11 детей, то сначала их отправили в медицинский изолятор, в котором сейчас остаются семеро из них. Всего в оздоровительном лагере «Славутич», где и случилось происшествие, находится свыше 200 человек.
Специалистами уже взяты пробы продуктов питания, которыми детей кормили в лагере. Обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее Пятый канал сообщал и о том, как родители спешно забирали детей из лагеря на Урале, где отравились 64 человека. Речь идет о лагере «Сосновый бор» в Свердловской области, работу которого пришлось временно приостановить.
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