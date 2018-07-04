Опытом по воспитанию внуков поделятся участники клуба на Госпитальной

В филиале «Лефортово» территориального центра соцобслуживания «Южнопортовый» 5 июля пройдет очередная встреча в клубе общения. Об этом рассказала заведующая отделом социальных коммуникаций филиала «Лефортово» ТЦСО «Южнопортовый» Елена Кузовская.

— Участники обменяются своим опытом по воспитанию внуков. Для бабушек и дедушек воспитание внуков — это вторая молодость. Они готовы помочь во всем своим детям или у них просто нет выбора в силу обстоятельств. Тем не менее, между бабушками, дедушками и родителями часто возникают споры по поводу воспитания ребенка, — отметила Кузовская.

Встреча начнется в 15.00 по адресу: улица Госпитальная, дом 6.

(ап)