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Елизаветинский хоспис для тяжелобольных детей открылся в Истре
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Елизаветинский хоспис для тяжелобольных детей открылся в Истре 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В поселке Пионерский городского округа Истра открылось первое в Московской области медицинское учреждение для оказания паллиативной помощи тяжелобольным детям — Елизаветинский хоспис, учреждение осмотрел руководитель администрации городского округа Андрей Дунаев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.
Проект реализуется на благотворительных началах — за счет частных пожертвований. Патронаж над новым медицинским учреждением уже взял епископ Русской православной церкви, владыка Пантелеимон.
«Здесь на бесплатной основе предоставляется помощь детям с тяжелыми заболеваниями, включающая в себя: медицинский уход, психологическую поддержку, обезболивание, свето— и звукотерапию, и полный комплекс по реабилитации. Есть детский сад для детей с диагнозом ДЦП, приют для сирот и богадельня. Также организована детская паллиативная выездная служба, оказывающая медицинскую помощь на дому», — говорится в сообщении.
Кроме того, на территории хосписа идет строительство храма для маломобильных граждан, который после открытия смогут посещать все желающие.
«В комплексное оказание помощи детям планируется внедрить анималотерапию — разновидность психотерапевтической помощи, при которой используются животные. В данном случае для помощи деткам руководители проекта планируют приобрести мини-лошадок», — уточняется в сообщении.
В связи с открытием хоспис срочно нуждается в медицинском персонале различного направления, возможна работа по совместительству.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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