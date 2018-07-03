Массовое отравление детей под Киевом: один ребенок в коме

Об этом сообщает департамент здравоохранения Киевской ОГА в Facebook.

«Вчера вечером, 2 июля 2018 года, в Переяслав-Хмельницкую центральную районную больницу был экстренно доставлен ребенок 8 лет с расстройством пищеварения, организм девочки был крайне обезвожен и она впала в кому и госпитализирована в реанимацию. Состояние квалифицируется, как тяжелое», — указано в сообщении.

Попавшая в больницу девочка является ученицей спортивной школы, которая в группе из 28 детей прибыла в ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа „Славутич“, где они должны были готовиться к соревнованиям.

»12 детям вчера стало плохо, у них было расстройство желудочно-кишечного тракта. В результате один ребенок в коме, 11 детей попали в медицинский изолятор лагеря. На сегодня изолированными остаются семеро. Всего в оздоровительном лагере находится более 200 человек», — сказано в сообщении ОГА.

Утром сегодняшнего дня госпитализированную девочку осмотрел анестезиолог детской областной больницы в Боярке и вызвал на консультацию специалистов больницы «Охматдет». Сейчас ее готовят к транспортировке в детское медучреждение «Охматдет».

Вчера специалисты Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже сегодня проводятся посевы у детей, которые пострадали.

Комиссия по эпидрасследованию при участии прокурора района и наряда полиции, ожидала допуска к медизолятору, где находились пострадавшие дети. В 11:55 директор лагеря «Славутич» в присутствии двух адвокатов позволила начать работу Комиссии по расследованию.