Праздник для всех: истории девочек, которым помогла вечеринка Даши Веледеевой

Год назад, 11 июля, вся Москва праздновала день рождения главного редактора Harper's Bazaar Даши Веледеевой. Гости получили приглашения в виде пленочной кассеты: так был объявлен дресс-код, 80's, и желанный подарок. Даша попросила перевести деньги в фонд «Вера» на лечение трехлетней Ярославы. У девочки «Синдром ундины» — редкое генетическое заболевание, из-за которого она перестает дышать по ночам. Помочь ей мог дорогой аппарат неинвазивной вентиляции лёгких, он бы делал вдох за Ярославу. Собранных средств хватило не только на него. Жизненно важный аппарат получила и маленькая Кира Сидорова. Год спустя мы рассказываем, как изменилась жизнь девочек и их близких, а также как поделиться своим праздником с теми, кому помощь все еще очень-очень нужна.

Ярославе уже 4,5 года, она живет в Санкт-Петербурге. За этот год она очень подросла и многому научилась. Девочка с мамой стали чаще выходить на детскую площадку, а раньше Ярослава сторонилась других детей и боялась любого общения или внимания, быстро просилась домой. Мама это объясняет тем, что ребенок очень выделяется среди других детей из-за трахеостомы (трубочки в горле, через которую Ярослава дышит). Сейчас девочка начала преодолевать этот барьер и стала более открытой, менее боязливой и начала сама тянуться к общению с другими детьми, чему мама очень рада. Также Ярослава начала закрывать трахеостому пальчиком и, таким образом, пытаться разговаривать с мамой, называть новые слова, предметы. А еще она необычайная модница. Стоит одеть ее в новое платье, она не отходит от зеркала. Мама хочет поддержать стремление дочки к развитию и познанию окружающего мира, поэтому нашла специальную школу, где занимаются обучением детей с ДЦП, на аппаратах дыхания и с другими нарушениями и в ближайшее время планирует устроить туда Ярославу.

Кира тоже подросла за прошедший год, ей 2,5 года. Она сумела еще больше сплотить свою большую и дружную семью. Кира самая младшая, средней Лизе 4, а старшей Варе 15. Несмотря на то, что каждая со своим характером, отношения между сестрами очень трогательные. Кира очень не любит оставаться одна, поэтому когда мама выходит из комнаты, Лиза подсаживается ближе и разговаривает с сестрой. А когда старшая Варя возвращается из школы, все вместе играют в надувной мяч. Кира очень любит плавать в бассейне на специальном лежаке для плавания, в воде чувствует себя свободно и комфортно. Зимой родители с детьми арендуют маленький домик на турбазе на горячих источниках, там старшие девочки катаются на коньках и на лыжах, а Киру катают на санках. Также сестры очень любят ездить в контактный зоопарк. Там Кира может рассмотреть вблизи и даже потрогать разных животных.