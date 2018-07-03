Закрывайте окна! Ребенок выпал с 4 этажа в Башкирии

Будьте бдительны, ваши дети зависят от вас На улице продолжает свирепствовать жара, и многие нараспашку открывают все окна в доме, в надежде на мимолетную прохладу. Однако, открытые окна, когда в доме есть маленькие дети, это источник большой опасности.

Сегодня, 3 июля в Стерлитамаке произшло ЧП — с высоты четвертого этажа выпал трехлетний малыш. К счастью ребенок выжил и даже, по сообщению очевидцев, смог встать на ноги.

— Мимо проходил молодой парень поднял ребенка на руки, и мы отнесли его домой, к матери, а там вызвали скорую, — рассказывает Кристина, очевидец инцидента.

Как рассказывают очевидцы, спускаясь, мать умудрялась еще и кричать на ребенка, вероятно от волнения, но ситуация все равно неоднозначная.

Жителям республики еще раз напоминают о необходимости закрывать окна, когда дома у вас маленькие дети. Убирайте от окон любые предметы по которым они могут забраться на подоконник. Будет нелишним установить специальные блокираторы на ручки, или просто снимать их. Помните, что москитные сетки никоим образом не защищают ребенка от падения, поскольку не в состоянии выдержать его вес.