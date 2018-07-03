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Модель Екатерина Жаркова показала, как кормит свою двухлетнюю дочь грудью
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Модель Екатерина Жаркова показала, как кормит свою двухлетнюю дочь грудью 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Модель с нестандартной фигурой Катя Жаркова в 2016 году в США родила дочь. Малышка стала для долгожданным подарком, на момент появления ребенка на свет Жарковой было 34 года.
Счастливая мама регулярно делится кадрами с дочерью. Сегодня она выложила видео, на котором демонстрирует момент кормления малышки, которой в мае исполнилось два года. Неудивительно, что в комментариях пользователи стали оставлять вопрошающие комментарии, доколе будет Жаркова кормить ребенка грудью. «Жесть. До 10 лет кормить будете?», «Катя, я вас очень уважаю, и очень вы мне нравитесь, но… такая девочка большая уже… вы до школы ее кормить будете?», — пишут подписчики.
Тема грудного вскармливания одна из самых холиварных в Сети. Одни считают, что ребенка нужно отлучать от груди до того, как ему исполнится год. Другие уверены, что нужно кормить чем дольше, тем лучше. Как бы там ни было, врачи не видят ничего плохого в том, чтобы ребенок находился на грудном вскармливании в два года.
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