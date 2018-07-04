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В Сети обсуждают модель Екатерину Жаркову, которая продолжает кормить 2-х летнюю дочь грудью
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В Сети обсуждают модель Екатерину Жаркову, которая продолжает кормить 2-х летнюю дочь грудью 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звездная мама без всякого стеснения поделилась видео, на котором запечатлен сам процесс.
Модель plus size Екатерина Жаркова часто делится с аудиторией самым сокровенным из жизни ее дочери. На этот раз 36-летняя звездная мама показала, как кормит малышку грудью. В кадре Екатерина просто светится от счастья, а девочка мило посапывает.
Публикация от Katya Zharkova (@katyazharkova)
2 Июл 2018 в 10:06 PDT  Однако многие пользователи соцсети не разделили подобных эмоций и засыпали модель вопросами. «Жесть. До 10 лет кормить будете?», «Такая девочка большая уже…вы до школы ее кормить будете?», — спрашивают подписчики. Одной из них Екатерина ответила, что совершенно точно не прекратит грудное вскармливание, потому что так захотел неизвестный ей человек. «Скажите, а вы перестали кормить грудью вашего ребёнка из-за таких вопросов со стороны окружающих вас людей?» — спросила в ответ звездная мама.
А некоторые подписчики Екатерины, наоборот, поддержали ее. «Моему маленькому чуду годик. И мне уже задают такой же вопрос мои любимые родственники и друзья 😤 Я считаю, что это личное дело каждой мамы, до какого возраста ей кормить своего ребенка, и отчитываться по этому вопросу никто ни перед кем не обязан», «Катюня, это супер круто!) Кстати, моему 2 года и гв у нас нон-стоп, и что самое удивительное мне ни разу не задали этот вопрос!))) Или все тактично молчат…) Бабушки, тети и папа вообще только за и за кормление хоть „до школы“)))», «У нас в саду есть ребёнок, ему 5 лет, он до сих с грудью. Я в пять лет уже на тренировки 8 часовые ходила), а кто-то решает и в год хватит. Мне кажется, у кого ребенок не то, чтобы поздний, но желанный-желанный, тот долго и кормит)», — написали подписчики Екатерине Жарковой.
Напомним, что модель Катя Жаркова родила дочку в мае 2016 года в США. Это был очень долгожданный ребенок. Звездная мама не перестает радовать своих подписчиков кадрами из жизни дочери.
_ Фото: Instagram @katyazharkova_
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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