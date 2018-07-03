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Выставка открылась в районе Марьино ко Дню семьи, любви и верности
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Выставка открылась в районе Марьино ко Дню семьи, любви и верности 

Префектура Юго-Восточного административного округа 43 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Тематическая фотовыставка «Дети глазами матери» открылась в детском клубе «Подросток» района Марьино в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности.
— Фотовыставка затрагивает одну из самых благодатных и трогательных тем — взаимоотношения матери и ребенка, — сообщила руководитель детского клуба «Подросток» Людмила Стегалина. — Даже не будучи профессиональными фотографами, мамы запечатлели своих чад: их успехи, радостные моменты в жизни, — и такие фотографии стали настоящим украшением экспозиции.
Осмотреть работы можно по 06 июля с 17.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1. Вход свободный для всех желающих.
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