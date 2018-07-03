Выставка открылась в районе Марьино ко Дню семьи, любви и верности

Тематическая фотовыставка «Дети глазами матери» открылась в детском клубе «Подросток» района Марьино в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности.

— Фотовыставка затрагивает одну из самых благодатных и трогательных тем — взаимоотношения матери и ребенка, — сообщила руководитель детского клуба «Подросток» Людмила Стегалина . — Даже не будучи профессиональными фотографами, мамы запечатлели своих чад: их успехи, радостные моменты в жизни, — и такие фотографии стали настоящим украшением экспозиции.

Осмотреть работы можно по 06 июля с 17.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1. Вход свободный для всех желающих.