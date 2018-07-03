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Комплексное обследование для детей организуют медики в Соколиной горе
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Комплексное обследование для детей организуют медики в Соколиной горе 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
В детской поликлинике № 52 Соколиной горы в рамках акции «Подари мне жизнь!» проведут просветительские и информационно-профилактические мероприятия для юных жителей района.
Мероприятие назначено на 9 июля, с 8 до 15 часов дня. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет смогут пройти комплексное обследование и получить консультации педиатра и акушера-гинеколога. В медучреждении пройдут также лекции о профилактике подростковых абортов и гинекологических заболеваний, о методах контрацепции. Организаторы акции уверены: лишних лекций не бывает, каждая может положительно повлиять на поведение детей и подростков.
Адрес: улица Зверинецкая, дом 15.
Телефон для справок: +7 (499) 785-01-27.
Фото: icmos.ru.
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