Комплексное обследование для детей организуют медики в Соколиной горе

В детской поликлинике № 52 Соколиной горы в рамках акции «Подари мне жизнь!» проведут просветительские и информационно-профилактические мероприятия для юных жителей района.

Мероприятие назначено на 9 июля, с 8 до 15 часов дня. Дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет смогут пройти комплексное обследование и получить консультации педиатра и акушера-гинеколога. В медучреждении пройдут также лекции о профилактике подростковых абортов и гинекологических заболеваний, о методах контрацепции. Организаторы акции уверены: лишних лекций не бывает, каждая может положительно повлиять на поведение детей и подростков.

Адрес: улица Зверинецкая, дом 15.

Телефон для справок: +7 (499) 785-01-27.

Фото: icmos.ru.