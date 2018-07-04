«Он точно ваш ребенок?»: подросший сын Сергея Лазарева совсем на него не похож

Популярный певец Сергей Лазарев обнародовал совместный снимок со своим 4-летним сыном Никитой. И глядя на счастливую семью, поклонники не сумели сдержать свое удивление, ведь мальчик показался им совершенно не похожим на своего отца.

Не так давно певец Сергей Лазарев шокировал своих поклонников, признавшись им, что, не имея ни жены, ни подруги сердца, воспитывает сына по имени Никита, которого родила и выносила суррогатная мать. Однако, оправившись от шока, почитатели стали внимательно присматриваться к ребенку, стараясь отыскать в его маленьком лице черты любимого кумира. Увы, к их разочарованию, явного сходства между Сергеем и Никитой не наблюдалось. А на недавней фотографии различие между папой и сыном было столь велико, что обыватели невольно задумались, точно ли Лазарев биологический отец ребенка.

Певец обнародовал фотографию, на которой вместе со своим наследником болел за нашу сборную во время их матча. Ну а поскольку и ракурс и наклон головы у Никиты и Сергея были одинаковые, обыватели не сумели удержаться от соблазна вновь обсудить различия между отцом и сыном. Цвет волос, форма бровей, цвет и разрез глаз, форма носа — все, на что бы ни падал взгляд поклонников, было совершенно разное у двух людей на фотографии. А потому некоторые смелые пользователи сети увидели в этом очередную дворцовую интригу и позволили себе усомниться в том, что Лазарев действительно родной отец Никиты.

«Ну вот ни капельки не вы. Порода совсем другая» «По мне так вы не похожи совсем» «Он точно ваш ребенок? Вы очень разные» «Видно же, что вообще ни капли не похож. И вообще, он на Ани Лорак похож» «Впервые вижу, чтоб так не похожи были отец и сын» «Обидно, наверно, потратить столько денег и усилий на суррогатного ребёнка, чтоб в итоге получилось вот так. Лазарев и рядом не пробегал, видимо, внешность биологической матери» «Блондин голубоглазый, ничего от вас не взял» «Тот случай, когда ребенок на соседа похож» «Любопытно, каким он будет, когда вырастет? Ваших черт ни одной пока нет»