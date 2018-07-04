Ещё
Смешное видео об отношениях старших и младших братьев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Смешное видео об отношениях старших и младших братьев 

Letidor.ru 36 минут назад
Фото: Letidor.ru
Мы собрали для вас самые нелепые и веселые моменты из жизни неразлучных братьев. Только посмотрите, каким нелегкими бывают отношения между детьми.
Конечно, дети не могут быть плохими, они могут капризничать, могут разозлиться или просто устать, а могут и случайно подставить родного человека, например, брата.
В этой видеоподборке вы увидите самые смешные ситуации, в которых раскрываются взаимоотношения между старшими и младшими братьями. Они друг другу мешают прокатиться на игрушечной машине, вырывают зубы, пугают, пародируют их танцы, толкают и не только.
На самом деле далеко не все эти шалости были продуманы заранее и сделаны намеренно, многим из ребят просто не повезло, что они стали причиной неудач своих братьев, но не все из них стали жертвами обстоятельств, кто-то точно хотел подшутить над братом.
Если у вас есть братья или сестры, или у вас в семье несколько детей, то вы, возможно, узнаете в этих мальчиках кого-то из них.
Letidor.ru: последние новости
В Сети спорят, на кого похожа дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Альбина Джанабаева рассказала, сколько времени Валерий Меладзе проводит с детьми Звезды с детьми снялись для лукбука детской линии одежды ZASPORT
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини67
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе1
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Модели с неоднозначной внешностью1
Названы самые удивительные свойства моркови
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение