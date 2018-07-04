Смешное видео об отношениях старших и младших братьев

Мы собрали для вас самые нелепые и веселые моменты из жизни неразлучных братьев. Только посмотрите, каким нелегкими бывают отношения между детьми.

Конечно, дети не могут быть плохими, они могут капризничать, могут разозлиться или просто устать, а могут и случайно подставить родного человека, например, брата.

В этой видеоподборке вы увидите самые смешные ситуации, в которых раскрываются взаимоотношения между старшими и младшими братьями. Они друг другу мешают прокатиться на игрушечной машине, вырывают зубы, пугают, пародируют их танцы, толкают и не только.

На самом деле далеко не все эти шалости были продуманы заранее и сделаны намеренно, многим из ребят просто не повезло, что они стали причиной неудач своих братьев, но не все из них стали жертвами обстоятельств, кто-то точно хотел подшутить над братом.

Если у вас есть братья или сестры, или у вас в семье несколько детей, то вы, возможно, узнаете в этих мальчиках кого-то из них.