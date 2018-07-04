Когда нельзя отказываться от госпитализации ребенка

Вы вызвали ребенку скорую помощь, и врачи считают, что его нужно отвезти в больницу. Узнайте, в каких случаях отказываться от медицинской помощи в стационаре крайне опасно.

Почти каждый родитель сталкивался с ситуацией, когда состояние ребенка требовало немедленной медицинской помощи. Бригада врачей, которая приезжает по вызову скорой, может настоятельно рекомендовать отвезти ребенка в больницу, но родители частенько сомневаются, стоит ли соглашаться с медиками или подписать отказ от госпитализации, рассчитывая на то, что справятся самостоятельно.

В каких случаях подобный отказ может угрожать здоровью и жизни ребенка?

Комментирует Фатима Феликсовна Тхакумашева, педиатр семейной клиники «Мама папа я»:

Есть две категории родителей, с которыми врачам работать особенно тяжело. К первой можно отнести тех, которые по любому чиху или легкому недомоганию настаивают на госпитализации детей в больницу, даже если врачи прибывшей скорой помощи не находят серьезных патологий или болезней.

Другая категория родителей — это те, которые даже при тяжелых и угрожающих жизни детей состояниях настаивают на отказе от госпитализации, не осознавая всей меры ответственности и серьезности ситуации.

Принимая решение отказаться от госпитализации, каждый родитель должен четко понимать, какие угрожающие жизни ребенка последствия могут наступить из-за его отказа.

Основные показания для госпитализации

Чтобы быть объективными, необходимо знать, когда показания к госпитализации расширяются или сужаются. Именно такой подход позволяет врачу скорой помощи принять правильное решение.

Не рекомендуется писать отказ при следующих отягчающих состояниях:

1. При высокой температуре. Температура тела 39 — 40 градусов — пиретическая, то есть аномально высокая для ребенка. Она может быть вызвана разными факторами: вирусной болезнью, инфекцией, аллергическими реакциями, например, отеком Квинке, солнечным ударом, отравлением и т. д.

В некоторых случаях температура трудно сбиваема — жаропонижающие препараты не действуют или действуют слабо.

В этом случае родителям очень рискованно пытаться самостоятельно устранить симптомы,

поскольку такая температура тела вызывает в детском организме необратимые последствия.

Она может привести к осложнениям со стороны сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, фебрильным судорогам, для которых характерны потеря сознания и конвульсии.

В этом случае врачи неотложки окажут первую помощь малышу и, скорее всего, будут настаивать на госпитализации.

2. При затрудненном дыхании. В такой ситуации организм ребенка не получает достаточного количества кислорода. Это могут быть временные симптомы, вызванные как дисфункцией органов дыхания, так и сбоями в сердечно-сосудистой системе — неспособностью сердца переработать нужное количество крови и обеспечить ее доставку к тканям и органам.

Если функция вовремя не восстанавливается, организму нечем компенсировать нехватку кислорода в тканях и клетках, наступает удушье, учащается сердцебиение, ребенок может потерять сознание.

Опасную симптоматику родитель уже не может контролировать, стоит вызвать скорую помощь и воспользоваться госпитализацией для выявления причин аномального состояния, его диагностики и лечения.

3. При любых видах отравлений. Они могут быть пищевыми, медикаментозными, химическими, а также отравления газом или другими токсическими парами. Параллельно может случиться ожог слизистых — в этом случае поражаются и внутренние органы.

И зачастую бывает опасен именно скрытый характер течения таких повреждений, поскольку внешне они могут никак не проявлять себя.

Иммунная система ребенка развита слабо, а опасные вещества и токсины, которые проникают в организм вместе с парами или ядами, очень быстро распространяются, вывести их из организма очень трудно.

В стационаре проведут терапию, которая направлена на устранение причин интоксикации, выявление источника и места локализации опасных веществ в организме ребенка для их ликвидации. Пациенту назначат абсорбирующие средства, сделают промывание желудка при необходимости.

А вот отказ от госпитализации, даже если нет внешних сильных проявлений, может привести к тяжелым последствиям — вплоть до летального исхода.

Только в стационарных условиях лечащий врач в зависимости от степени токсичности и угрозы жизни и здоровью ребенка может правильно диагностировать заболевание и назначить лечение с учетом всех особенностей детского организма.

Травмы, ожоги, кровотечения, судороги. В этих случаях также очень рискованно подписывать отказ от осмотра и/или обследования в больнице.

Педиатр, который приезжает на скорой или на неотложке, должен принимать решение о тактике лечения больного ребенка в каждой ситуации индивидуально: оставить в стационаре, лечить амбулаторно на дому, госпитализировать или оказать экстренную догоспитальную медицинскую помощь немедленно.

Кроме того, даже если мама подпишет документ об отказе, врачи неотложки дадут рекомендации, как действовать в разных ситуациях в зависимости от состояния здоровья ребенка, выпишут препараты и, возможно, сделают внутримышечные инъекции, если возникнет необходимость снять симптомы или блокировать какие-либо опасные процессы в организме ребенка.

Кто-то вызывает скорую по незначительному поводу, кто-то не вызывает врача в случае серьезной болезни. Отчасти причина в том, что родители не знают, в каких случаях куда следует обращаться.

Нужно запомнить главное отличие: скорая помощь — для экстренных ситуаций, угрожающих жизни, когда счет идет на минуты, неотложка — для сложных, но не угрожающих жизни ситуаций.

О скорой помощи

Время приезда кареты скорой помощи регламентировано, норматив составляет максимум 20 минут, но в большинстве серьезных ситуаций скорая приезжает за 7-10 минут.

Некоторые родители порой недооценивают серьезность ситуации и ждут вызова участкового врача.

Бывали случаи, когда ребенка с тяжелейшей травмой после падения с высоты самостоятельно привозили в травмпункт, хотя транспортировка при таких травмах должна быть только в карете скорой помощи, иначе можно причинить дополнительные повреждения. Лучше перестраховаться и вызвать скорую.

То же самое и в ситуации с обильной рвотой и температурой — у детей очень быстро наступает обезвоживание, часто восстановить водно-электролитный баланс самостоятельно бывает невозможно (например, при обильной рвоте, когда ребенок не может пить, и потери жидкости не компенсируются за счет питья), требуются капельницы, а обезвоживание угрожает жизни ребенка.

О неотложной помощи

Неотложную помощь вызывают в серьезной, но не экстренной ситуации. Если у ребенка наблюдается повышение температуры до 38 градусов, навязчивый кашель, но не приступообразного характера, не острые боли различной локализации, рвота, появление сыпи на теле, но сохранное состояние ребенка, то есть он адекватно реагирует на ваши вопросы, у него сохранен аппетит и т.д., то не стоит паниковать, следует обратиться в поликлинику и вызвать врача на дом.

Этот может быть участковый врач или неотложка.

Разница в том, что врач приходит в определенное время, отведенное на вызовы на дом, а неотложка ездит круглосуточно.

Неотложная помощь приезжает при не угрожающих жизни состояниях — время приезда неотложки регламентировано, период ожидания не более 2 часов.