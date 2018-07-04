Тайландских школьников, застрявших в пещере, будут учить боевые пловцы

Дело в том, что выбраться из каменной западни им очень и очень сложно. От главного входа они на расстоянии примерно четырех километров. Это и в обычное время полдня ходьбы, а сейчас многие галереи и узкие переходы залиты водой и ребятам придется нырять на глубину до пяти метров. Поэтому спасатели сейчас решают, как быстрее — пробурить к ним лаз сверху, или научить пользоваться аквалангами и всё-таки как-то выплывать. В любом случае спасение затягивается, а вода прибывает — Виктор Черногуз с подробностями.

Самое страшное уже позади, но дети все еще в каменном плену. Тайские военные и гражданские спасатели разрабатывают план, как вывести их на поверхность.

— Дети в хорошем состоянии, нет причин для спешки. Мы сейчас прокладываем телефонные линии, так что у родителей будет возможность разговаривать со своими детьми. Уже нет причин волноваться, самое страшное в прошлом, — говорит Апакорн Юуконгкаев, командующий подразделением боевых пловцов.

Пока вариантов спасения несколько — пробурить крышу пещеры, где находятся дети, но это опасно. Или дождаться, пока уровень воды в затопленном подземелье спадет хоть немного.

— Если уровень воды пойдет вниз, дети сами смогут выйти из пещеры. Если нет, то придется нырять. На этот случай мы будем использовать специальные маски, сейчас мы должны их получить, — говорит Вутхичай Пучаройенис, представитель армии.

Как сообщают тайские издания, в затопленную пещеру уже доставлено более 40 баллонов с кислородом, завтра детей должны начать учить нырять с масками. Этим займутся боевые пловцы. Но смогут ли измученные и истощенные подростки — старшему всего 16 лет— преодолеть путь до выхода? Ведь у лучших водолазов он занял целых шесть часов.

— Но это, если честно, довольно рискованно, ведь в любой момент уровень воды может подняться, если пойдут дожди. А значит из-за этого, пещера снова станет недоступна даже для опытных дайверов, — говорит эксперт Билл Уайтхауз.

Мутные потоки грязи и воды отрезали потерявшихся детей от мира больше десяти дней назад — еще 23 июня. В пещеру они пошли, чтобы отметить день рождения товарища. С собой взяли чипсы, сладости, газировку. Это и позволило им продержаться. Холод, сырость, полная темнота, панический страх — они справились со всеми трудностями.

— Могу заявить, что состояние абсолютного большинства не вызывает опасений, у нескольких детей только есть небольшое ухудшение здоровья. Но это не представляет опасности для жизни, — отметил Наронгсак Осоттханакон, губернатор провинции Чианграй.

Детям уже доставили запасы воды, пищи, лекарств. Но главное — у них теперь есть вера в счастливое спасение. Свет фонаря водолаза, который первый нашел потерявшихся, в прямом смысле стал лучом надежды.

— Сколько вас там?

— Тринадцать.

Исхудавшие, напуганные, но невредимые — за их поисками, конечно, следил весь Таиланд. У входа в пещеру круглосуточно дежурили сотни спасателей. Родители мальчишек у монитора, на который транслируют изображение из пещеры. Они только что увидели живыми своих детей и, конечно, счастливы.

Когда они смогут обнять сыновей, пока неизвестно. Власти обещают начать эвакуацию сразу же, как только полностью убедятся: дети смогут преодолеть эти семь километров подземных тоннелей невредимыми. Пока же из пещеры продолжают откачивать воду, а спасатели доставляют детям запасы все необходимое, что они могли продержаться часы, дни, в худшем случае недели.