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Пожарный спас маленькую девочку, тонувшую в реке на Южном Урале
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Пожарный спас маленькую девочку, тонувшую в реке на Южном Урале 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пожарный в селе Варна спас девятилетнюю девочку, которая едва не утонула в реке, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошёл возле дамбы на реке Нижний Тогузак. Сотрудник 58-й пожарно-спасательной части 9-го отряда ФПС по Челябинской области Максим Драпей был не на работе, когда услышал детские крики от водоёма. Подбежав к реке, мужчина увидел, что девочка в воде уже потеряла сознание, и бросился ей на помощь.
«Перенеся девочку в машину, пожарный очень быстро доставил пострадавшую в больницу. Он объяснил врачам, что случилось и откуда ребёнок. Вскоре девочка пришла в себя и начала разговаривать», — рассказали в ведомстве.
В МЧС отметили, что участок водоёма, где едва не погибла девочка, является запрещённым для купания местом, однако туда периодически приходят и взрослые, и дети.
Напомним, за минувшие выходные спасатели в Челябинске вытащили из воды троих тонувших людей.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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