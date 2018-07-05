Пожарный спас маленькую девочку, тонувшую в реке на Южном Урале

Пожарный в селе Варна спас девятилетнюю девочку, которая едва не утонула в реке, сообщают в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошёл возле дамбы на реке Нижний Тогузак. Сотрудник 58-й пожарно-спасательной части 9-го отряда ФПС по Челябинской области Максим Драпей был не на работе, когда услышал детские крики от водоёма. Подбежав к реке, мужчина увидел, что девочка в воде уже потеряла сознание, и бросился ей на помощь.

«Перенеся девочку в машину, пожарный очень быстро доставил пострадавшую в больницу. Он объяснил врачам, что случилось и откуда ребёнок. Вскоре девочка пришла в себя и начала разговаривать», — рассказали в ведомстве.

МЧС отметили, что участок водоёма, где едва не погибла девочка, является запрещённым для купания местом, однако туда периодически приходят и взрослые, и дети.

Напомним, за минувшие выходные спасатели в Челябинске вытащили из воды троих тонувших людей.