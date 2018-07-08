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У Оренбурга в реке Урал утонула женщина
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У Оренбурга в реке Урал утонула женщина 

АиФ-Оренбург 24 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
7 июля в 21.25 в дежурную службу поступило сообщение, что из реки Урал у г. Оренбурга водолазами МБУ ГЗН МО г. Оренбург извлечено и передано сотрудникам правоохранительных органов тело женщины.
Причина происшествия устанавливается.
Главное управление МЧС России по Оренбургской области напоминает: будьте внимательны и осторожны на водных объектах, соблюдайте все правила личной безопасности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов.
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