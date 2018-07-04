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От грязи и нищеты спасли детей в Маслянинском районе
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От грязи и нищеты спасли детей в Маслянинском районе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Трехлетний и восьмилетний сыновья 28-летней жительницы Маслянинского района проживали в ужасных условиях: дом в аварийном состоянии, внутри черные стены, повсюду паутина, крыльцо может в любой момент развалиться, рассказали VN.ru в УФССП по Новосибирской области. Мать не занималась ни жильем, ни уходом за своими детьми.
Ужасающий случай не просмотрели в администрации Маслянинского района и подали в суд. Решением суда стало лишение родительских прав и обязательство передать детей органам опеки и попечительства.
Однако мать, вдруг вспомнившую о своих обязанностях, такое решение не устроило, и женщина стала скрываться. Она отвезла мальчиков к своим родителям в надежде, что там их никто не найдет. Стоит отметить, что и в отчем доме условия оказались не самыми лучшими.
Когда судебный пристав выехал по месту пребывания детей, мальчики с радостью отправились на новое место жительства.
У матери есть шанс вернуть детей. Для этого она должна трудоустроиться, сделать ремонт и заявить о восстановлении родительских прав. Но, как сообщили в ведомстве, до настоящего момента никаких попыток стать хорошей мамой своим сыновьям у нее не было.
Добавим, судебные приставы нередко приходят на помощь детям в сложных жизненных ситуациях. Так, двухлетнего малыша выкрал из детского сада отец. Житель Новосибирска не мог смириться с тем, что ребенок должен жить с мамой, и решился на радикальные действия. Никакие увещевания приставов не помогли разрешить ситуацию, для изъятия ребенка понадобилась группа быстрого реагирования.
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