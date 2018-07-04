Рождаемость в Кузбассе упала почти на 40%

Кемерово, 4 июля — АиФ-Кузбасс . В Кемеровской области за 6 месяцев 2018 года родилось 8975 детей, сообщает Кузбасское региональное отделение Фонда социального страхования

Среди новорождённых 4664 мальчика и 4311 девочек. Мамами двойняшек стали 104 роженицы, за первое полугодие зафиксировано рождение одной тройни. При этом в фонде отмечают, что подавляющее большинство детей (67,2%) рождается в семьях вторыми и третьими, а средний возраст матери составляет 29 лет.

Если сравнить эти данные с цифрами, которые приводит управление ЗАГС Кемеровской области, можно увидеть, что количество новорождённых в первом полугодии 2018 года существенно ниже, чем год назад. За шесть месяцев 2017 года в Кемеровской области было зарегистрировано 14063 новорождённых детей.

Смертность населения по-прежнему превышает рождаемость. По данным Кемеровостата, за 2017 год в Кузбассе родилось 28318 человек, а умерло 38151.