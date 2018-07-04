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У мужчины отобрали автомобиль за долги ребёнку
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У мужчины отобрали автомобиль за долги ребёнку 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В Вольском районе Саратовской области мужчина уклонялся от выплат алиментов своему сыну. В итоге остался без автомобиля. Об этом сегодня сообщает Управление Федеральной службы судебных по приставов Саратовской области.
Сумма задолженности составила около 100 тысяч рублей. Чтобы заставить безответственного отца рассчитаться с ребёнком, был наложен арест на его минивэн «Toyota Town Ace». Если должник продолжить игнорировать ситуацию, машина будет продана и полученные деньги пойдут на содержание ребёнка.
Напомним, недавно стало известно о другом подобном случае. Житель Энгельса не платил алименты своему ребёнку и попал в тюрьму.
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