У мужчины отобрали автомобиль за долги ребёнку

В Вольском районе Саратовской области мужчина уклонялся от выплат алиментов своему сыну. В итоге остался без автомобиля. Об этом сегодня сообщает Управление Федеральной службы судебных по приставов Саратовской области.

Сумма задолженности составила около 100 тысяч рублей. Чтобы заставить безответственного отца рассчитаться с ребёнком, был наложен арест на его минивэн «Toyota Town Ace». Если должник продолжить игнорировать ситуацию, машина будет продана и полученные деньги пойдут на содержание ребёнка.

Напомним, недавно стало известно о другом подобном случае. Житель Энгельса не платил алименты своему ребёнку и попал в тюрьму.