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Двух таинственно пропавших детей нашли в Тюмени живыми
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Двух таинственно пропавших детей нашли в Тюмени живыми 

РИА «ФедералПресс» 55 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тюмени пропали два мальчика, гулявшие во дворе дома на улице Маршака.
Дети пропали с улицы в минувший вторник около полудня. Они вышли во двор в 11:30, около двадцати минут дружно играли на детской площадке и катались на велосипеде. Родители присматривали за пятилетним и шестилетним мальчиками, но они исчезли совершенно таинственным образом, сообщают местные СМИ.
Взрослые сразу же бросились на их поиски, но не нашли ни мальчиков, ни их велосипеда. Родители обратились к участковому, сообщения о пропаже детей распространились по интернету.
Через некоторое время испуганным родителям позвонила посторонняя девушка, рассказав, что видела похожих по описанию детей с велосипедом на улице Дружбы. Один из пап немедленно поехал туда, нашел мальчишек и повез их домой.
Их обнаружили примерно в километре от дома. Родители обещают, что устроят им крайне серьезную беседу по поводу того, можно ли уходить из двора без спроса.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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