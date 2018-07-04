Двух таинственно пропавших детей нашли в Тюмени живыми

В Тюмени пропали два мальчика, гулявшие во дворе дома на улице Маршака.

Дети пропали с улицы в минувший вторник около полудня. Они вышли во двор в 11:30, около двадцати минут дружно играли на детской площадке и катались на велосипеде. Родители присматривали за пятилетним и шестилетним мальчиками, но они исчезли совершенно таинственным образом, сообщают местные СМИ.

Взрослые сразу же бросились на их поиски, но не нашли ни мальчиков, ни их велосипеда. Родители обратились к участковому, сообщения о пропаже детей распространились по интернету.

Через некоторое время испуганным родителям позвонила посторонняя девушка, рассказав, что видела похожих по описанию детей с велосипедом на улице Дружбы. Один из пап немедленно поехал туда, нашел мальчишек и повез их домой.

Их обнаружили примерно в километре от дома. Родители обещают, что устроят им крайне серьезную беседу по поводу того, можно ли уходить из двора без спроса.