Детей с ДЦП посвятили в «столбисты» в знаменитом красноярском заповеднике

Детей с ограниченными возможностями подняли на скалу красноярского заповедника «Столбы», где торжественно посвятили в «столбисты». О том, как это происходило, «360» рассказал организатор экспедиции.

Все было: чай, термос, бутерброды и посвящение в «столбисты»

Рамиль Сайфутдинов организатор похода.

Такая экспедиция для специалистов «Столбов» уже не в новинку: первый раз на нее решились в прошлом году в рамках благотворительного проекта «Мечтатели». Мальчик с ДЦП, который в ней участвовал, в этом году снова поднялся в гору.

Непосредственно в подъеме и спуске маломобильных детей каждый раз участвовали профессиональные спасатели. В зависимости от состояния здоровья детей их поднимали на руках или на специальных «санках» с помощью троса.

Источник фото: телеканал «360»

На вершине горы начали происходить самые интересные и, на первый взгляд, крайне странные вещи: детей посвящали в «столбисты» с помощью ботинок.

«Люди, которые первый раз попадают на скалу, должны быть посвящены опытным инструктором или опытным скалолазом его скальным ботинком. Им бьют по попе ровно то количество раз, какого числа это происходит, и ты должен каждый раз сказать «Спасибо». Нам повезло: 30-е число было», — рассказал о ритуале Рамиль.

Организаторы говорят, что такие вещи стоит делать хотя бы ради того, чтобы однажды услышать: «Я запомню этот день навсегда». В этом Рамилю однажды признался один из героев похода.