Я чувствовала, что это не родная внучка, так оно и вышло: колонка анонимной мамы

На этот раз в редакцию «Летидора» пришло письмо от мамы и бабушки в одном лице.

Читательница нашего сайта заметила, что в последнее время мамы все чаще рассказывают свои истории на анонимных условиях. Поэтому она решила воспользоваться возможностью высказаться о наболевшем.

Все привыкли, что свекровь — это злая тетка, а невестка — невинная жертва. Но в жизни бывает совсем наоборот.

Я не из тех, кто держит взрослого ребенка возле себя только потому, что мне одиноко. Своему единственному сыну я желала только счастья. И конечно, мне хотелось, чтобы он нашел хорошую девушку — заботливую, любящую, хозяйственную. Хотелось внуков!

С девушкой Лилей мой сын (не буду называть его имя) встречался больше трех лет до того, как позвать ее замуж. Ее я знала еще маленькой девочкой. С матерью Лили мы были знакомы задолго до ее рождения, нас даже можно было назвать приятельницами. Лильку и ее старшую сестру мать тянула одна. Кто отец этих детей, никто никогда не знал.

К сожалению, матери Лили уже нет на этом свете.

Будь она жива, сейчас ей было бы стыдно за свою дочь!

Когда мой сын уезжал по рабочему контракту в другой город, он позвал с собой Лилю. Она легко согласилась, так как после похорон матери ей было сложно оставаться в доме. Потом в него переехала старшая замужняя сестра.

Ровно через год мой сын и его девушка узаконили свои отношения, но сделали это тайно. На роспись они не позвали даже меня.

Несмотря на это, к Лиле я относилась хорошо. Я признавала, что она девушка воспитанная, ведет здоровый образ жизни, в доме всегда чистота. До того, как она уехала с моим сыном в другой город, работала школьной учительницей. Отношения наши сначала складывались хорошо. Мне казалось, что теперь я должна заменить ей маму и стать опорой.

Моим детям — сыну и его жене — было уже по 25. Мне очень хотелось внуков. Я не понимаю сегодняшнюю моду на позднее рождение детей и особенно не понимаю этого, если пара в законном браке. Чего ждать, старости, что ли? Рожать должны молодые, пока их родители энергичны и могут помочь с внуками.

Прошло 4 года их семейной жизни в официальном браке… Я подсчитала, что в общей сложности они вместе около 8 лет.

Почему за эти 8 лет у моего сына и Лили так и не появились долгожданные дети?

Мой сын очень хочет малыша. Дело в жене? Нет. От ее сестры я узнала, что она тоже очень хочет детей. По ее словам, она проходила обследования. Никакого диагноза врачи ей не поставили, просто сказали, что надо ждать, и все случится.

К слову, мой сын к врачам с таким вопросом никогда не обращался, так как постоянно был занят работой. Иногда он уезжал на несколько дней в командировки. Я решила, что буду уговаривать сына пройти необходимые обследования. Но делать этого не пришлось, так как наступило наше долгожданное счастье — я узнала, что буду бабушкой!

Но вместе с известием о беременности на нашу семью обрушилась череда проблем, ссор и раздоров.

Лиля полностью была поглощена своим положением. Будущая мама жаловалась на разные болевые ощущения и недомогания. Начитавшись в интернете всякой ерунды, она решила, что у нее страшная болезнь.

Невестка сдавала анализы и проходила обследования несколько раз. Врачи в один голос говорили: «Все в порядке. Такие ощущения — норма. Так и должно быть, когда растет плод».

Но Лиля ничего не хотела слушать. Она не унималась и уверяла нас, что врачи в этом городе — дикари и просто не могут поставить диагноз.

Невестка настояла на том, что ее беременность необходимо наблюдать именно в Москве.

Сын сдался и снял для нее квартиру в столице.

Получается, что я живу в одном городе, сын — в другом (так как у него там работа), а Лиля — в третьем. Все это было неправильно, поэтому я решила поехать вместе с невесткой. Я всячески заботилась о ней, даже вставала в 6 утра, чтобы приготовить ей то, что она любит, покупала ей одежду, звала на прогулки. А в ответ я получала только это:

«Не трогайте мои вещи», «Мы без ваших советов справимся», «Не входите в мою комнату», «Я пойду гулять одна».

Разумеется, сыну я и не думала что-либо говорить. Понимала, что во время беременности у женщин портится характер. Мне пришлось вернуться обратно домой.

На шестом месяце беременности УЗИ показало у моей внучки порок сердца. При рождении могла потребоваться срочная операция. Мы получили квоту на медицинскую помощь, Лиля осталась рожать в Москве. Сын жил на два города…

К счастью, роды прошли благополучно. Мы все вздохнули с облегчением.

Но Лиля не захотела возвращаться ни в свой родной город, ни даже к мужу. Предлог был: «Ребенок нуждается в наблюдении врачей! А я доверяю только московским специалистам!»

Сын продолжил жить на два города. Оплачивал съем квартиры, пересылал деньги. Пришлось взять дополнительную работу, чтобы жена и дочь ни в чем не нуждались. Каждый вечер звонил по «Скайпу», чтобы посмотреть на свою семью.

К Лиле с малышкой я приезжала очень редко, чтобы не надоедать ей своим присутствием.

Но ей все равно почему-то было очень тяжело со мной.

Советов по кормлению и пеленанию она не слушала, а делала так, как советуют современные мамы в интернете: «Пеленать — плохо, пусть будет в подгузнике и день, и ночь!», «Не давай спать ребенку, а буди его. А потом заставляй уснуть, даже когда не хочет — нужно установить режим!» и другие, на мой взгляд, «очень полезные» советы.

Я даже кашлянуть себе не позволяла. Но когда уезжала, невестка меня упрекнула: «Ну вы и храпите! Мешаете ребенку спать!»

Хоть Лиля была мне и не рада, я не могла не навещать малышку. Ведь это моя долгожданная девочка, моя внучка! Но с каждым разом у меня появлялись подозрения…

Знаете, смотрю я на внучку внимательно и понимаю: люблю ее, счастлива, что она у меня есть, но сердце говорит: «Она не твоя родная внучка!»

Совершенно никакого сходства ни с сыном, ни с Лилей. А потом я высчитала дату зачатия… Представляете, она выпадала на тот момент, когда мой сын был в продолжительной командировке. Правда, именно в этот раз Лиля поехала к нему туда, потому что «очень соскучилась», хотя НИКОГДА раньше так не делала! Получается, она специально поехала навестить командированного мужа, чтобы успеть инсценировать зачатие этого ребенка!

Ведь если дождаться его возвращения, то дата родов выдала бы ее с потрохами!

После одной из наших ссор с невесткой я высказала свои домыслы подругам. Но они меня успокаивали: «Да перестань ты! Просто она тебя сильно обидела, вот ты и фантазируешь! Ты же так ждала внуков, так что просто радуйся!» Я успокоилась и больше не возвращалась к этой теме долгое время.

Прошел почти год. Моему сыну дали долгожданный продолжительный отпуск. Он с таким воодушевлением собирался к жене и дочке, чтобы забрать их из Москвы обратно домой! А еще у малышки скоро важная дата — целый годик!

Но когда он вошел в квартиру, вместо радости на лице жены увидел плохо скрываемое недовольство.

Лиля не позволила мужу переночевать в квартире, которую он оплачивал для нее больше года!

Сын остановился у знакомых, но каждый день приезжал к жене, чтобы выяснить причину такого поведения. Было много слов, но никаких убедительных объяснений: то он ей надоел; то плохо с ней общается; то она хочет остаться в столице; то хочет вернуться, но помнит, как он однажды выпил бутылку вина; то она влюбилась в другого мужчину…

Наступил самый первый день рождения нашей девочки, и Лиля немного оттаяла. Приехала и я, чтобы поздравить свою внучку. Мы сидели за праздничным столом, обнимали именинницу и, казалось, все у моих детей наладилось. После этого вечера мы решили вернуться все вместе в наш родной городок.

Молодые жили у меня, но все время ругались. Я никогда не вмешивалась — пусть разбираются сами. Понимала, что с такими ссорами их семья долго не продержится. Но когда я случайно заметила, что невестка с довольной улыбкой переписывается с каким-то парнем, молчать не стала и вечером все рассказала сыну. Разгорелся скандал, Лиля выходила на улицу кому-то звонить.

А ночью к нам постучался наш сосед, который уже долгое время работал в Москве. И сказал Лиле: «Собирайся!»

Сказать, что мы от удивления потеряли дар речи, не сказать ничего!

Лиля с внучкой уехали. А сын начал готовиться к разводу и твердо решил, что его дочка должна остаться с нами. Ну что же, развод так развод… Конечно, я объяснила сыну, что отбирать ребенка у матери — это неправильно, даже если она наставила тебе рога, извините. Надо договориться, чтобы девочку воспитывали оба — и отец, и мать. И на меня рассчитывать можно — готова в любое время сидеть с внучкой. Только лишь бы был мир в семье!

Через несколько дней сын вернулся домой озлобленный: «Эта… сумасшедшая говорит, что ребенок не мой!» У меня внутри все оборвалось, но я промолчала. Сын решил, что Лиля бросила эту фразу ему назло, потому что он все же стал пугать ее тем, что отсудит ребенка.

Мы приехали к Лиле и попросили объяснить, что значит ее заявление. И знаете, что она ответила?

«Я сама не уверена, кто отец. Но чувствую, что это не ты!»

Уверена, все прекрасно понимают, что мы тогда испытали.

Они вместе сходили на ДНК-тест. Сын признался мне, что до последнего верил: дочка его. Но медицинское заключение убило всякую надежду… Девочка оказалась не моей родной внучкой, как когда-то мне и подсказывала моя интуиция.

Как такое могло случиться? Мы разузнали только то, что Лиля закрутила роман с этим парнем, когда приезжала к старшей сестре, а муж был в командировке. А я еще тогда удивлялась, почему она ко мне так редко заглядывает?

Но продолжения их роман тогда не получил, так как любовник сказал: «Если ребенок мой, делай аборт!»

Поэтому Лиля тогда осталась с моим сыном и обрадовала нас своей беременностью. Но через какое-то время любовник объявился снова, они начали переписываться. Уверена, именно это было причиной такого рвения в Москву. Жил ли этот парень в квартире, которую оплачивал жене мой сын? Мы не знаем и знать не хотим! Хотя несложно догадаться, что в ней он был частым гостем. Поэтому и каждый мой визит вызывал столько недовольства у невестки.

Эта история произошла с нами давно. Моей несостоявшейся внучке уже пять лет. Говорят, у нее недавно появился новый папа, а родной строит семью в другом месте.

И о самом главном: мой сын недавно женился на девушке с ребенком. Ее дочку я называю внучкой и очень люблю. Но хочу и родных внуков. Правда, теперь мы знаем, что сын может стать папой только с помощью ЭКО. А невестка недавно сказала мне: «Я готова!»

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!