В Перми на пляже КамГЭС очевидцы откачали ребёнка, нахлебавшегося воды

30 июня Мальчик примерно 10-11 лет нахлебался воды.

«Он был в нарукавниках, с маской и трубкой. Возможно, мальчик неудачно нырнул и наглотался воды. На берегу стоял мужчина, который присматривал за своей дочкой, плещущейся в воде. Он заметил ребёнка, который неподвижно лежал на воде лицом вниз. Буквально в три прыжка он добрался до него, вынес на берег. Мальчик был без сознания. Мужчина перегнул его через колено и начал хлопать», — рассказала пермячка Светлана, которая стала очевидцем несчастного случая.

По словам женщины, через минуту-полторы мальчик стал приходить в себя. Из него вышла вся вода. Он смог даже сесть и ответить на вопросы. Он рассказал, что приехал на пляж с младшим восьмилетним братом. Взрослых с ними не было.

«Мальчик ещё долго сидел на полотенце, приходил в себя. Один из мужчин помог ему отмыться от песка, промыть уши, в которые тоже попал песок, пока его спасали. Потом одна из женщин проводила мальчиков до остановки», — говорит Светлана.

Напомним, в этом году в водоёмах Пермского края утонули уже несколько человек. Среди них — дети.