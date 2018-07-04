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В Перми на пляже КамГЭС очевидцы откачали ребёнка, нахлебавшегося воды
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В Перми на пляже КамГЭС очевидцы откачали ребёнка, нахлебавшегося воды 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
30 июня Мальчик примерно 10-11 лет нахлебался воды.
«Он был в нарукавниках, с маской и трубкой. Возможно, мальчик неудачно нырнул и наглотался воды. На берегу стоял мужчина, который присматривал за своей дочкой, плещущейся в воде. Он заметил ребёнка, который неподвижно лежал на воде лицом вниз. Буквально в три прыжка он добрался до него, вынес на берег. Мальчик был без сознания. Мужчина перегнул его через колено и начал хлопать», — рассказала пермячка Светлана, которая стала очевидцем несчастного случая.
По словам женщины, через минуту-полторы мальчик стал приходить в себя. Из него вышла вся вода. Он смог даже сесть и ответить на вопросы. Он рассказал, что приехал на пляж с младшим восьмилетним братом. Взрослых с ними не было.
«Мальчик ещё долго сидел на полотенце, приходил в себя. Один из мужчин помог ему отмыться от песка, промыть уши, в которые тоже попал песок, пока его спасали. Потом одна из женщин проводила мальчиков до остановки», — говорит Светлана.
Напомним, в этом году в водоёмах Пермского края утонули уже несколько человек. Среди них — дети.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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