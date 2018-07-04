Детский бег. Советы родителям. Забеги для детей 2018

Как влюбить своего малыша в бег с раннего возраста? Регистрируемся на первый детский забег.

Часто родители пытаются реализовать в ребенке свои давние мечты или же хотят повести по своему, проверенному пути. Если вы ещё не определились с видом спорта, начните с бега. Во-первых, это просто, во-вторых, не требует больших финансовых затрат. К тому же дети по натуре своей очень активны, а пробежки помогут им выплеснуть энергию и получить положительные эмоции.

Если ребёнок маленький и никогда не бегал заданные дистанции, а ещё и на время, ему будет непросто понять, зачем нужно начинать регулярные тренировки. Начните с регистрации на забег. Например, 25 августа организаторы полумарафона «Лужники» и других забегов серии «Московский марафон» проводят первый забег для детей до 14 лет. Прочитайте правила, акцентируйте внимание на призах и том веселье, которое ждёт ребенка, — теперь есть стимул готовиться.

Подготовка к детскому забегу отличается от взрослого. Всё-таки дяди и тети бегают дистанции подольше, тренируются сезонами или вообще без перерывов, обзаводятся дорогой экипировкой, а потом бегут много километров. Ребёнка важнее настроить морально, чем натренировать на взятие этого несчастного километра.

Питание

Физическая активность неразрывно связана с правильным питанием. Не разрешайте ребенку бегать после приема пищи, чтобы избежать тяжести в животе и колик. Перед тренировкой и соревнованиями лучше съесть лёгкий овощной салат, кашу или творожок, фрукт. И не нужно наедаться до отвала, лучше бежать с небольшим чувством голода и поесть на финише.

Экипировка

Хоть нам с высоты возраста и опыта детская дистанция может показаться незначительной, «как до автобуса пробежаться», для организма ребёнка это всё равно стресс и серьёзная нагрузка. Подберите правильную экипировку, позвольте ребенку принять активное участие в выборе. Согласитесь, в футболке и шортах любимого яркого цвета бежать куда круче, чем в скучных черных или белых вещах, как у всех. Но не забывайте, что ткань спортивной одежды должна быть влагоотводящей, поэтому красивую хлопковую футболку с суперменом и походные штаны с множеством карманов надевайте после финиша.

Самая важная часть экипировки — кроссовки. Не сандалии или школьные туфли, в которых ваше дите хорошо бегает на переменах, а специальные беговые кроссовки, которые предотвратят травмы суставов, плоскостопие и натирание мозолей. Не забудьте купить нескользящие беговые носки. Поверьте, это не блажь и не лишняя трата денег за добавленное прилагательное «беговые». Эти носки хорошо отводят влагу и дышат, а это залог комфорта и безопасности.

Мотивация

Чтобы привить ребёнку любовь к спорту, нужно показать ему собственный пример. Если вы днями лежите на диване, а своему чаду говорите: «Занимайся спортом, не будь как я», — это не поможет. Будьте образцом, эталоном, тогда дитё захочет быть таким же. Поэтому после регистрации на забег потренируйтесь вместе с ребёнком.

Готовясь к соревнованиям, найдите дорожку в парке и пробегитесь наперегонки (конечно же, проиграйте). Постепенно увеличивайте дистанцию, говорите ребёнку о прогрессе, хвалите, напоминайте, что если он будет стараться, то может выиграть!

Ещё большей мотивацией станет, если вы сами пробежите более длинную дистанцию и расскажете, как это было сложно, но здорово, и что ваш сын или дочка тоже сможет повторить ваше достижение, если будет готовиться и не бросит тренировки.

Сохраните первый забег в памяти

Постарайтесь в день соревнований выйти из дома заранее, успев покушать, прийти вовремя, ничего не забыть, проверить, крепко ли завязаны шнурки, чтобы старт ничего не омрачило. Можете нарисовать плакат со словами поддержки и ждать ребенка на финише. Сделайте много фото, подарите дитю небольшой подарок — он его заслужил. Проведите день в кругу семьи и поговорите о планах на будущее, возможно, пора регистрироваться на следующий забег. Прививать детям любовь к спорту необходимо с ранних лет, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Даже если физическая активность это не про вас, попытайтесь измениться ради своего ребёнка, чтобы его жизнь стала лучше.

Зарегистрировать малыша на забег (до 9 августа).