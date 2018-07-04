Жители Яшкинского района нашли на Томи трёхлетнего ребёнка

Яшкинский район, 4 июля — АиФ-Кузбасс . В полицию о найденном ребёнке сообщила продавец магазина д. Саломатово, в который привезли девочку неизвестные мужчина и женщина.

Мужчина и женщина отдыхали на Томи, и заметили одинокого ребёнка, когда уже собирались домой. О себе трёхлетняя малышка ничего рассказать не смогла, поэтому жители района решили отвезти найдёныша в ближайшую деревню. Там они оставили девочку в магазине, а продавец позвонила «02».

Полицейские нашли мать ребёнка ещё до того, как она успела его хватиться. Женщина пояснила, что утром ушла на работу в поле, а дочку оставила играть во дворе. Ребёнок сам ушёл за калитку и добрался до берега реки.

Теперь жительнице деревни Саломатово грозит штраф 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей. Материалы дела полицейские передадут в административную комиссию для принятия решения.