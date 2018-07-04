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Каких детей боятся взрослые
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Каких детей боятся взрослые 

Рамблер 6 часов назад
Мы воспринимаем детей как слабых и стремимся их защищать. Но эти детишки не только дадут отпор кому угодно, но и сами защитят нескольких взрослых.
1. Арат Хоссейни. Иранец появился на свет в 2013. Когда малышу было 3 месяца, отец убедился, что ребёнок обладает силой и гибкостью, а уже в 7 месяцев Арат делал сальто. 4-летний мальчишка выполняет трюки, которые под силу не каждому профессиональному спортсмену.
2. Джейк Шелленшлагер. Парень в 11 лет увлёкся пауэрлифтингом, в 14 лет он жал от груди 102 кг при собственном весе 54 кг. Недавно Джейк поставил рекорд, подняв штангу весом 136 кг, что в два раза превышает его собственный вес.
3. Рюсэй Имай. Малыш стал популярен в Интернете после ролика, где он идеально копирует движения своего кумира — спортсмена и актёра Брюса Ли. Сейчас мальчик тренируется по 4-5 часов в день, в 4 года Рюсей овладел нунчаками и постоянно совершенствует мастерство.
4. Наоми Кутин. Девочка — обладательница рекордов в своей весовой категории в жиме штанги лёжа, из положения сидя и в становой тяге. Наоми поднимает штангу весом 113 кг.
5. Карлос Сентер. В 10 лет мальчик стал известным бодибилдером. Карлос отказался от поднятия тяжестей, потому что уверен, что это вредно для детского организма.
Женский форум
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