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Двухлетняя девочка выжила, выпав с пятого этажа в Новороссийске
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Двухлетняя девочка выжила, выпав с пятого этажа в Новороссийске 

ТАСС 14 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Двухлетняя девочка выжила, выпав из окна пятого этажа в Новороссийске, сообщило в среду официальное сетевое издание администрации города «Официальный Новороссийск».
"В скорую помощь Новороссийска поступил вызов о падении ребенка из окна пятого этажа в одном из домов на набережной имени Адмирала Серебрякова. Карета выехала на место и доставила в приемный покой первой городской больницы двухлетнюю девочку. Травм, ссадин на теле не обнаружено. Ребенок находился в шоке", — приводятся в сообщении слова руководителя управления по делам несовершеннолетних администрации Новороссийска Евгения Титкова.
Уточняется, что родители девочки вместе с ребенком приехали в гости к новороссийским друзьям из Анапы. Когда все взрослые собрались на кухне, девочка осталась одна в комнате. Подвинув табурет к окну, она оперлась на москитную сетку, чтобы посмотреть на улицу, но сетка развернулась, и ребенок выпал из окна. Сначала девочка упала на ветки деревьев, растущих под окнами квартиры, а затем на землю.
Врачи больницы, куда была доставлена пострадавшая, проинформировали о случившемся правоохранительные органы.
"Это уже второй за год случай. В первый раз для выпавшего из окна ребенка тоже все обошлось благополучно. Но свою роковую роль в истории и тогда сыграла москитная сетка, на наличие которой в окне понадеялась мама, вышедшая на кухню", — цитирует издание слова Титкова.
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