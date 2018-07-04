Ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа в Новороссийске

Полуторогодовалая девочка выпала с пятого этажа в Новороссийске. Ребенку чудом удалось выжить. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах

На допросе 23-летняя мать рассказала, что отошла в другую комнату, оставив малышку одну. Девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала. Ребенок приземлился на ветки дерева. Именно это смягчило падение.

Малышку отвезли в больницу. Сейчас она находится в шоком состоянии, однако жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Молодая мать Софья П. приехала с ребенком из Анапы в Новороссийск. Девушка работает учителем английского языка в школе и сейчас находится декретном отпуске.

Кубанец украл собственного ребенка и сбежал. Мужчина находится в розыске. На такой поступок он решился после того, как суд оставил мальчика матери.