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Ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа в Новороссийске
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Ребенок чудом выжил после падения с пятого этажа в Новороссийске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полуторогодовалая девочка выпала с пятого этажа в Новороссийске. Ребенку чудом удалось выжить. Об этом «360» рассказал источник в правоохранительных органах.
На допросе 23-летняя мать рассказала, что отошла в другую комнату, оставив малышку одну. Девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку и упала. Ребенок приземлился на ветки дерева. Именно это смягчило падение.
Малышку отвезли в больницу. Сейчас она находится в шоком состоянии, однако жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
Молодая мать Софья П. приехала с ребенком из Анапы в Новороссийск. Девушка работает учителем английского языка в школе и сейчас находится декретном отпуске.
Кубанец украл собственного ребенка и сбежал. Мужчина находится в розыске. На такой поступок он решился после того, как суд оставил мальчика матери.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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