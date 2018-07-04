В Оренбурге родители могут записать ребенка в детский сад через МФЦ

В Оренбургском областном МФЦ можно подать документы на зачисление ребенка в детский сад, сообщает пресс-служба администрации Оренбурга. При обращении в центр «Мои Документы» за получением услуги родителям необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС на себя и на ребенка, свидетельство о рождении и, при наличии, документы, подтверждающие льготы. Также в случае изменения персональных данных необходимо приложить документы, подтверждающие родственные отношения с ребенком.

Отметим, что СНИЛС ребенка — обязательный из списка документов. В случае его отсутствия этот документ можно бесплатно оформить в МФЦ.

В течение 5 рабочих дней с момента подачи документов заявитель сможет забрать сертификат о постановке на регистрационный учет в том же офисе МФЦ, в котором было подано заявление.

Одновременно с этим родители смогут получить в центре «Мои Документы» ряд других услуг за одно посещение. Например, оформить ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, подать заявление на получение сертификата на маткапитал и на распоряжение его средствами, встать на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и др.

Все услуги многофункциональный центр оказывает бесплатно за исключением стоимости госпошлины, предусмотренной законодательством.