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Маму Валентина Юдашкина приняли за его старшую сестру
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Маму Валентина Юдашкина приняли за его старшую сестру 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Снимком из Израиля поделилась жена российского кутюрье.
На днях дочь модельера Галина Юдашкина вместе с мужем и сыновьями улетела на отдых в Израиль к своей бабушке Раисе. Теперь они спокойно отдыхают на море. Марина Юдашкина поделилась с аудиторией совместной фотографией из Израиля. Пользователи были удивлены, что в 73 года бабушка Галины может так хорошо выглядеть.
Публикация от marinayudashkina (@marinayudashkina)
3 Июл 2018 в 9:49 PDT  Приехали погостить в Израиль к маме @raisaudashkina 😘😘всем, кто в отпуске, хорошо отдохнуть💪
— подписала снимок Марина Юдашкина.
«Ничего себе мама! Я думала, что это сестра вашего супруга», — удивились пользователи Instagram. «Мама шикарно выглядит!», «Как мама молодо выглядит», «Всем бы так выглядеть в ее возрасте», — засыпали комплиментами маму Валентина Юдашкина.
Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
4 Апр 2018 в 1:32 PDT  О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.
Интересно, что малыш уже успел выйти в свет вместе с мамой. О том, как ребенок учится тусоваться, «Летидор» рассказывал в предыдущих публикациях.
Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina)
26 Апр 2018 в 5:25 PDT  Фото:Instagram@marinayudashkina, @gyudashkina, @vyudashkin
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