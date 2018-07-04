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NBC: родители-мигранты лишены возможности просить убежища в США
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NBC: родители-мигранты лишены возможности просить убежища в США 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
После судебного приказа о воссоединении более 2 тыс. детей мигрантов, которые были разлучены со своими семьями в мае и июне, администрация президента США Дональда Трампа поручила сотрудникам иммиграционной службы предоставить этим родителям два варианта: покинуть страну со своими детьми или без них, следует из копии правительственного документа, полученного NBC News.
Отмечается, что Трамп ранее отменил решение о разделении семей мигрантов, но не дал четкого указания, как уже разлученные 2,3 тыс. детей могут воссоединиться с родителями.
Новая директива, как утверждают правозащитники, фактически лишает родителей возможности просить убежища в США. Закон о предоставлении убежища гласит, что мигранты должны иметь возможность подавать прошение судье о его предоставлении, даже если в их отношении был выпписан приказ о депортации. Правозащитники считают, что принуждение родителей немедленно выбирать между выездом из страны с детьми или без них означает, что им фактически не дают возможности просить убежища. В материале также отмечается, что новые правила не позволяют родителям, которые были разделены с детьми в соответствии с политикой «нулевой терпимости» Трампа, воссоединиться с ними, пока они ждут решения о предоставлении убежища.
Ранее Дональд Трамп в твиттере заявил, что нелегальных мигрантов следует депортировать с территории страны без решения суда.
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