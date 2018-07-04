Блогер подверглась критике Сети за равнодушное фото с новорожденным

Блогер из Австралии Констанция Холл столкнулась с негативной реакцией общественности, когда опубликовала снимок своего новорожденного ребенка.

Для женщины это были пятые роды. После того, как ей в палату принесли малыша, она выложила в Сеть фото, которое не всем пришлось по душе.

На снимке запечатлен отец ребенка, который склонился над новорожденным, в то время как мать пьет газированный напиток и проверяет телефон.

«Возможно, моя любимая фотография с рождения Раджи…», — подписала снимок женщина.

Многим пользователям назвали Холл плохой матерью. По их мнению, она непременно должна была держать сына на руках, пишет Daily Mail.

«Да, сейчас важно проверить телефон», «надо дать родительский совет», «что за мать такая?» — негодовали подписчики.

Вскоре негативные комментарии были удалены, а сама Констанция Холл оставила для хейтеров пост.

«Я опубликовал фотографию в тот день, когда родился мой сын. И, конечно же, за этим последовали несколько сумасшедших суждений о том, что я делаю на своем телефоне, вместо того, чтобы проводить каждую секунду с ребенком и быть вечно благодарной матерью-богиней», — написала женщина.

Она посоветовала пользователям Сети обращаться в органы опеки, если они видят какую-либо опасность для малыша, а не стонать в интернете.

Сейчас под публикацией блогера матери делятся снимками того, как они проводили время в роддоме и что употребляли в пищу после тяжелых родов.