Кассиры и библиотекари смогут проверять у детей паспорт

Агентство «Москва 24» со ссылкой на РИА «Новости» сообщило, что Государственная Дума приняла в первом чтении закон о нераспространении запрещенной для детей информации, который дает право кассирам требовать паспорт у покупателей в случаях сомнений в их возрасте. В первую очередь это относится к кассирам кинотеатров, которые могут не пустить зрителей на киносеанс для возрастной категории 16+ или 18+.

Также этот закон касается продажи книг и выдачи фондов библиотек. Работники читален теперь тоже смогут попросить предъявить документ, подтверждающий возраст читателя. В документе также сказано, что информация для взрослых теперь не должна быть доступна в организациях для детей.

Ранее в Совете Федерации подготовили рекомендации для интернет-сайтов по защите детей. Ознакомиться с ними и внести свои предложения можно на официальном сайте СФ.

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