Всю душу в холст вложил: 4-летний вундеркинд из Индии, чьи картины стоят тысячи долларов

Маленькому Адваиту Коларкару 4 года, он еще не ходит в школу, зато рисует картины, которые продаются за бешеные для ребенка деньги. Мальчик уже успел принять участие во многих изобразительных выставках наравне со взрослыми художниками.

До 2016 года Адваит жил в Индии, потом вместе с родителями переехал в Канаду, более развитую в сфере искусства страну. Последняя выставка мальчика, ArtExpo, проходила в Нью-Йорке. Адваит, естественно, был самым юным участником.

Мальчику было всего 8 месяцев, когда он впервые взял в руки кисточку. Увидев рисунок, родители не поверили, что это нарисовал их сын. Мама Адваита признается, что это было для них магией.

«У него есть четкое направление и стремление, он точно знает, куда ему надо двигаться, и ведет себя к результату», — говорит мама мальчика в интервью BBC.

У Адваита уже были три собственные выставки, а за все его проданные картины родители выручили порядка 55 тысяч долларов.

Хелен Бриджо купила уже девять картин Адваита: «Я помню, как зашла в выставочный зал и не могла поверить своим глазам: эти цвета были настолько красивые, что сразу приковали все мое внимание. Знаете, если вы не знакомы с абстрактной живописью, можно легко утверждать, что любой может так же набросать на холст красок. Но если бы вы понимали цвета и текстуры, то вы бы заметили, что эти работы — это больше чем просто рисунки на холсте».

«Это все — его творения, плод могучего воображения. И мы бы хотели, чтобы так все и оставалось всегда», — утверждает папа мальчика.

Сандар Альтвегер, художница и преподаватель Колледжа искусства: «Многие дети просто видят перед собой краски и смешивают их как хотят. Это же другой случай: этот мальчик все продумывает, он увлечен своим занятием. Это довольно необычно. Никогда не знаешь, чем может закончиться такое увлечение. Я видела многих маленьких художников, которые были очень одаренными, но потом теряли интерес к творчеству».