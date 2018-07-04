На реке Волге в Костроме утонул 10-летний мальчик

На реке Волге у Костроме утонул 10-летний мальчик, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла в среду, 4 июля. Мальчик вместе с приятелем поехали к водоему на велосипедах. Из-за жары дети решили искупаться, однако один из них не смог выплыть на берег.

По данному факту следователи начали проверку.