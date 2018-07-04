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На реке Волге в Костроме утонул 10-летний мальчик
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На реке Волге в Костроме утонул 10-летний мальчик 

АиФ Владимир 24 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
На реке Волге у Костроме утонул 10-летний мальчик, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.
Трагедия произошла в среду, 4 июля. Мальчик вместе с приятелем поехали к водоему на велосипедах. Из-за жары дети решили искупаться, однако один из них не смог выплыть на берег.
По данному факту следователи начали проверку.
Поскольку в Ярославской области нет норм, которые регулировали бы ставку налога, букмекеры и тотализаторы платили минимум: Во избежание случаев гибели детей на воде следственное управление СК России по Костромской области обращается с призывом не допускать уход детей на водоемы без сопровождения ответственных взрослых. В текущем году на территории Костромской области 6 детей погибли во время купания. Помните, что вы полностью отвечаете за жизнь и безопасность детей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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