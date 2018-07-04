Ненецкий автономный округ присоединился к акции МВД России «Наша семья, наш футбол!»

В преддверии празднования Всероссийского Дня семьи, любви и верности полицейские Нарьян-Мара присоединились к акции МВД России «Наша семья, наш футбол!».

Семья старшего юрисконсульта правовой группы УМВД России по Ненецкому автономному округу подполковника внутренней службы Елены Орловой не пропускает ни одного матча чемпионата мира по футболу и испытывает гордость за Россию и за наших футболистов, вышедших в четвертьфинал.

Дружная семья Орловых воспитывает двух замечательных детей. Сами родители активно занимаются физкультурой и спортом, на собственном примере прививают детям любовь к спорту. Младшая дочь Варя увлекается спортивными танцами, а сын Григорий уже третий год успешно занимается плаванием и участвует в региональных соревнованиях.

Счастливая семейная жизнь проходит под девизом «Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед, к победе все вместе!».