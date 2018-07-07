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Собянин пригласил москвичей отпраздновать День семьи, любви и верности в парках столицы
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Собянин пригласил москвичей отпраздновать День семьи, любви и верности в парках столицы 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.
"Отметим День семьи, любви и верности в 16 столичных парках. Гостей ждет развлекательная программа, а молодоженов — церемония бракосочетания на открытом воздухе", — написал мэр.
Он также отметил, что жениться в этот день считается хорошей приметой.
Ранее сообщалось. что в честь праздника в городе разместят более 600 поздравительных открыток и плакатов. На них изображены покровители семьи и брака — муромский князь Петр и его жена Феврония, а также символ праздника — ромашки. На каждой открытке написана фраза «Семья — единство помыслов и дел».
День семьи, любви и верности пользуется популярностью у столичных молодоженов, конкурировать с ним могут только Красная горка и День святого Валентина. В 2018 году приурочить свадьбу к празднику пожелали свыше тысячи пар.
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