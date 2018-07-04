«Не хочу к бабуле!»: как наладить отношения?

Активное слушание и проговаривание ситуации — первое, что нужно делать, если ребёнок вдруг упрямится и наотрез отказывается идти в гости к бабушке. Посадите ребёнка и выслушайте. Вам может показаться, что его претензии совсем детские и даже глупые, но постарайтесь малыша понять, ему это важно.

"Она меня заставляет есть!"

Это мы, взрослые, любим посидеть за столом. А детям, которым хочется играть и двигаться, еда через силу — настоящая мука. И сколько они это не будут объяснять бабушкам, те только и ждут, чтобы накормить своего внучка до отвала, да пожирнее и посытнее.

В этом случае стоит:

Бабушке — объяснить, что ребёнок ест по аппетиту и от переедания ему может стать плохо;

Ребёнку — сказать, что можно хвалить бабушкину стряпню, даже если он не собирается её есть. Похвалил, попробовал кусочек и побежал по своим делам!

"Она меня постоянно опекает!"

«Не свисай с дивана вниз головой!», «Иди спокойнее!» «Не прыгай!» — сколько таких «нет» могут услышать дети в гостях у бабушки! И это понятно, бабуля боится и переживает, она несёт ответственность за ребёнка, а малышу хочется порезвиться.

В этом случае стоит:

Ребёнку объяснить — бабушке страшно, и можно ведь у неё этого не делать. В конце концов, есть масса спокойных игр, а экстрим пусть достается папе;

Бабушке сказать, что ребёнок ловкий и прыгучий, и ему можно разрешить чуть больше (а то он жалуется).

"Она меня кутает, как маленького!"

Отдай ребёнка бабушке на дачу, и он будет летом там ходить в зимнем тулупе, шарфиком обвязанный. А в городских условиях можно хоть бесконечно рассказывать об отличных свойствах тонкой мембранной одежды, всё равно она заставит надеть под неё шерстяную кофточку.

Это классика: все бабушки кутают своих внуков, и разговоры о том, что перегрев опасен не менее, чем переохлаждение, и что существует тепловой удар, ни к чему. Конечно, ни одному ребёнку не понравится быть в образе капусты.

Есть и обратная ситуация. Ребёнок без контроля родителей одевается не по погоде: легче, чем надо. Конечно, он знает, вы на его стороне, и совершенно не слушает возражения бабушки.

В этих случаях стоит:

Бабушке — пусть в сотый раз, но объяснить последствия перегрева. Попросить учитывать, что малыш много бегает и может вспотеть. Не пожалейте времени и проговорите вместе, каков набор вещей должен быть у ребёнка при определенной температуре. Если список согласован, проблем не должно возникнуть.

Ребёнку — сказать, что одеваться надо с умом. Он не должен пользоваться ситуацией и идти на улицу, к примеру, в одной футболке, когда за окном +10.

С бабушкой можно спорить в мелочах, но в глобальном надо слушаться.

"Мне там скучно!"

Найти точки соприкосновения старшему поколению и младшему сейчас сложнее всего. Ведь детей занимают телефоны, планшеты, игры, компьютеры, а бабушки смотрят «Поле чудес» и читают газеты. У них язык разный и образ мысли. И если общего не найдено, то, конечно, малышу с бабушкой будет просто скучно.

В этом случае стоит:

Бабушке — больше рассказывать о том, что любит и чем интересуется ребёнок. Помочь создать в её квартире все условия, например, привезти настольные игры, книги.

Ребёнку — больше рассказывать о бабушке. Если правильно преподнести человека, то общение с ним — это уже целое приключение и целая история. А ещё можно организовывать их совместный досуг — хорошим фильмом, фотосессией, прогулкой в парк или в кино.

Итак, есть проблема — есть решение. Решайте и, главное, не заставляйте ребёнка идти к бабуле против воли. Хорошие отношения строятся сердцем и с желанием.