Фестиваль Папа Фест 2018, в парке Музеон 

Приглашаем на Папа Фест 2018, 7-8 июля, в Парке Музеон!
Только в эти выходные на фестивале #Папафест в Музеоне папы России и Хорватии зажгут новые эмоции в сердцах наших детей!
Игры и развлечения для детей и их родителей, настольный футбол и подарки победителям турниров ожидают гостей мероприятия.
Программа события очень насыщенная:
#Сундук_желаний, исполняющий заветные мечты детей и их отцов;
Бодрое утро с легендами спорта — зарядка от Дмитрия Селиверстова и Сергея Бадюка;
Лучшие папы страны в легкой и шуточной форме расскажут о том, как отцовство повлияло на их жизнь в шоу DADx;
Футбол;
Концерт от звезд и друзей «Папа Фест».
Приглашаем к участию в мероприятии пап, желающих поддержать фестиваль делом!