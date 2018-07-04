Фестиваль Папа Фест 2018, в парке Музеон

Приглашаем на Папа Фест 2018, 7-8 июля, в Парке Музеон!

Только в эти выходные на фестивале #Папафест в Музеоне папы России и Хорватии зажгут новые эмоции в сердцах наших детей!

Игры и развлечения для детей и их родителей, настольный футбол и подарки победителям турниров ожидают гостей мероприятия.

Программа события очень насыщенная:

#Сундук_желаний, исполняющий заветные мечты детей и их отцов;

Бодрое утро с легендами спорта — зарядка от Дмитрия Селиверстова и Сергея Бадюка;

Лучшие папы страны в легкой и шуточной форме расскажут о том, как отцовство повлияло на их жизнь в шоу DADx;

Футбол;

Концерт от звезд и друзей «Папа Фест».

Приглашаем к участию в мероприятии пап, желающих поддержать фестиваль делом!