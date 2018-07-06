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Куда сходить в День семьи, любви и верности в Челябинске в 2018 году?
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Куда сходить в День семьи, любви и верности в Челябинске в 2018 году? 

АиФ 50 минут назад
Фото: АиФ
Уже в это воскресенье, 8 июля жители Челябинска будут праздновать День семьи, любви и верности. Какие мероприятия в городе посвятят этой дате?
Праздновать День семьи, любви и верности в Челябинске начнут заранее. 6 июля на площадке перед Публичной библиотекой специалисты помогут всем желающим составить генеалогическое древо своей семьи. 7 июля в 10 часов праздничная программа начнётся в парке «Металлург» им. О. Тищенко.
8 июля концерты также состоятся на Кировке и в Саду Победы, начало в 12 и 14 часов соответственно.
Разнообразные развлечения ждут горожан 8 июля в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина:
Праздник «Семья — любви великой царство»: гости смогут познакомиться с историей любви Петра и Февронии, а также с символами праздника семьи, любви и верности. Выставка «Семейные ценности русской классики» познакомит с книгами о воспитании детей. Выставка «Рецепты семейного счастья»Литературный марафон «Лирические зори», где гостям представят любовную лирику российских поэтов. Выставка-продажа изделий народных промыслов. Детский конкурс рисунка на асфальте «Мой дом — моя семья». Игровая программа «Семьёю дорожить умейте».
Старт мероприятий в 12 часов.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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