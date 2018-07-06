Куда сходить в День семьи, любви и верности в Челябинске в 2018 году?

Уже в это воскресенье, 8 июля жители Челябинска будут праздновать День семьи, любви и верности. Какие мероприятия в городе посвятят этой дате?

Праздновать День семьи, любви и верности в Челябинске начнут заранее. 6 июля на площадке перед Публичной библиотекой специалисты помогут всем желающим составить генеалогическое древо своей семьи. 7 июля в 10 часов праздничная программа начнётся в парке «Металлург» им. О. Тищенко.

8 июля концерты также состоятся на Кировке и в Саду Победы, начало в 12 и 14 часов соответственно.

Разнообразные развлечения ждут горожан 8 июля в Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина:

Праздник «Семья — любви великой царство»: гости смогут познакомиться с историей любви Петра и Февронии, а также с символами праздника семьи, любви и верности. Выставка «Семейные ценности русской классики» познакомит с книгами о воспитании детей. Выставка «Рецепты семейного счастья»Литературный марафон «Лирические зори», где гостям представят любовную лирику российских поэтов. Выставка-продажа изделий народных промыслов. Детский конкурс рисунка на асфальте «Мой дом — моя семья». Игровая программа «Семьёю дорожить умейте».

Старт мероприятий в 12 часов.