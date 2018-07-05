В День семьи, любви и верности на Кировке будут «понарошку» регистрировать браки

В День семьи, любви и верности на пешеходной улице Челябинска устроят настоящий праздник: из уличных динамиков будет играть вальс Мендельсона, окрестности Главпочтамта украсят свадебной атрибутикой, а поблизости расположится площадка с тематическими аттракционами. Например, можно будет понарошку зарегистрировать брак, пройдя всю процедуру от начала до конца. То есть, как бы потренироваться перед всамделишным походом в ЗАГС. Кроме того, на празднике будут работать артисты, мастер-классы и викторины. На мероприятие приглашаются все желающие. — Гостей ждут творческие мастер-классы: роспись спилов деревьев, декупаж кухонных лопаток, архитектурные проекты дома мечты, создание браслетов и композиций из живых цветов, подарки, дегустации и многое другое, — сообщают организаторы. Мероприятие состоится в Челябинске, 8 июля, на площадке у Главпочтамта с 12.00 до 17.00. Вход свободный.