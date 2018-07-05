Ещё
В День семьи, любви и верности на Кировке будут «понарошку» регистрировать браки
Далее:
Читайте также:
Ещё

В День семьи, любви и верности на Кировке будут «понарошку» регистрировать браки 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В День семьи, любви и верности на пешеходной улице Челябинска устроят настоящий праздник: из уличных динамиков будет играть вальс Мендельсона, окрестности Главпочтамта украсят свадебной атрибутикой, а поблизости расположится площадка с тематическими аттракционами. Например, можно будет понарошку зарегистрировать брак, пройдя всю процедуру от начала до конца. То есть, как бы потренироваться перед всамделишным походом в ЗАГС. Кроме того, на празднике будут работать артисты, мастер-классы и викторины. На мероприятие приглашаются все желающие.
— Гостей ждут творческие мастер-классы: роспись спилов деревьев, декупаж кухонных лопаток, архитектурные проекты дома мечты, создание браслетов и композиций из живых цветов, подарки, дегустации и многое другое, — сообщают организаторы.
Мероприятие состоится в Челябинске, 8 июля, на площадке у Главпочтамта с 12.00 до 17.00. Вход свободный.
Хорошие новости: последние новости
В Челябинске состоится световое Агуша-шоу для самых маленьких В социальных сетях скидываются на оплату счетов слепого, которому коммунальщики "отрезали" электричество Региональный ЗАГС назвал самые популярные и редкие имена новорожденных в июне
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские мужчины! Что с вами не так?»123
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»86
Назван главный секрет обретения плоского живота5
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына3
Звёзды, страдающие анорексией
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение