С экспонатами на «ты»

Детские программы популярны у разной возрастной аудитории — от двух до 16 лет.

Одни приходят в храм культуры за руку с родителями, другие самостоятельно освоили сложное пространство. В летние дни большое внимание уделяется экскурсиям детей из пришкольных и загородных лагерей. Задача сотрудников музея — удержать внимание посетителей. Вслед за взрослыми они путешествуют по музею, исследуют особенности средневекового человека, снимают мультфильмы, мастерят корабли и даже расследуют преступление века! Подробнее об увлекательных квестах и мастер-классах рассказала заведующая отделом культурно-образовательных программ и мероприятий музея Александра Осипова.

И все такие разные

— Александра, каков главный принцип работы музея с детьми?

— За несколько лет у нас сложилась постоянная аудитория юных посетителей, которых нужно всё время удивлять. Побывав один-два раза на наших программах, они хотят приходить и дальше — изучать, исследовать что-то новое, и поэтому нам приходится на одну и ту же историю смотреть по-разному. Нет конкретной цели научить, скорее — показать, рассказать, заинтересовать. Рождённые в век информационных технологий, они не будут стоять по стойке смирно, слушая монотонную речь лектора. Процесс познания эффективен только через действие. Ребята достаточно любознательны и умны, им не нужно давать на все вопросы готовые ответы. Достаточно лишь заинтриговать, направить, они сами придут к цели. Мы стараемся их понимать и чувствовать. Важно, что в своих программах музей отталкивается от экспоната, предмета и связанной с ней истории. В этом заключается главное наше отличие от развлекательного центра.

— С какого возраста можно и нужно идти в музей?

— Ходят мамы с двухлетними крохами. Допустим, есть специальная выставка «Лебедь» для ребят до пяти лет. Для малышей советую выбирать экспозиции, где можно трогать предметы руками. Постоянные программы для самых маленьких сегодня у нас в процессе разработки. После пяти лет ребёнок уже отлично понимает, где он находится, может участвовать в мастер-классах. Для дошкольников есть отдельные специалисты и пространства. Добавлю, что мы разрабатываем путеводители, которые помогут детям разных возрастов пройти по музею, адаптироваться в нём.

— А подростки?

— Самые сознательные. Сегодня в музее проводится уникальный опыт — проходит практику старшеклассница Мария Казакова , которая разрабатывает путеводители для своих сверстников. Она же выступает в роли юного гида, самостоятельно проводит экскурсию по выставке «Бохайское царство». Мы ручаемся за то, что она говорит.

Семейные приключения

— Что нового придумано для детворы в этом сезоне?

— Этим летом большой акцент мы делает на выставку «Великий Новгород», которая представляет уникальные артефакты IX-XV веков. Проект уникальный и редкий, история этого города умещается на полторы страницы учебника, а здесь — огромный простор для познания. Через экспонаты мы раскрываем облик средневекового человека. Допустим, в программе «Берестяные грамоты», читаем литературные первоисточники той эпохи. Ребята часто удивляются — в средние века жили похожие на нас люди, у них были те же проблемы и заботы. Разве что писали на деревянных дощечках.

Привлекаем и специалистов по программе «Мультиграфия». Знакомясь с выставкой, дети делают отдельные снимки, которые оживают с помощью монтажа. В память о походе в музей они получают по электронной почте миниатюрные фильмы. Мы подчёркиваем, что это история запада, но ведь мы живём на востоке. Параллельно путешествуем в Бохайское царство, программа называется «Вслед за археологом — история под ногами». В итоге у нас выходит два портрета средневекового человека — из Новгорода и Приморского края. А личность новгородских купцов раскрываем в программе «Новгородский торг: соболь, куница, мёд, горностай, лисица!». Детям предлагают сыграть в игру «товар — купец — покупатель». Но эта задача для ребят от десяти лет и старше. В итоге, уходя, они будут знать гораздо больше, чем их продвинутые родители.

— И взрослых вы не игнорируете. Как развивается программа музея «Семейный лабиринт»?

— Она получила продолжение. Для тех, кому проект неизвестен, поясню: «Семейный лабиринт» — это игровой маршрут, охватывающий шесть залов музея. На каждом этапе участников ждут задания. Не важно, пришёл ли ребенок один, с родителями или в составе пришкольного лагеря. Бабушки и дедушки особенно приветствуются. И мамы с малышами на руках, могут принять участие в путешествии. Все задания-квесты разделены по возрастным аудиториям — от двух до 12 лет. Команда получает маршрутный лист с указанием этапов, которые нужно пройти. Сотрудники музея выступают в роли проводников. На выходе из лабиринта дети получают дипломы. Добавлю, что для тех ребят, кто прошел программу ранее, в этом году мы придумали другие квесты. Так что, приходите за новыми приключениями.

— А это не сложно, не вызывает скуку или испуг родителей?

— Инструкции написаны доступным языком. Мы не заставляем взрослых заранее всё знать о музее. Главное — вовлечение в процесс семей, и у нас это получается. Подчеркну, что есть дети, которые приходят к нам самостоятельно, и родители им доверяют. Мы стремимся создавать все условия, чтобы они чувствовали себя в музее комфортно.

— А как увлекательно рассказать детям о становлении Приморья?

— Этой теме посвящена программа «История трёх столов». Она проходит как путешествие по трём станциям. На каждой остановке ребята узнают о развитии истории — дипломатической, экономической и морской. С помощью гида составляют договоры, представляют себя на месте предпринимателей молодого порта. По принципу пазла, собирают герб Владивостока, дарованный городу Александром Вторым. Уходят задумчивые…

Диво-дивное, патефон!

— Как идёт работа над детскими программами в других филиалах музея?

— В Музее Города на ул. Петра Великого, 6 в центре внимания морская тематика, на выставках «Корабли и люди», «Тихоокеанское время». Они также снимают мультфильмы, составляют коллажи или макеты кораблей, выполняют задания и квесты. Рассказывать о войне детям достаточно сложно, это происходит в доступной форме. Для младшей аудитории рекомендую программу «Мой боевой кораблик».

— Действует на каникулах полюбившаяся посетителям программа «Сказки с молоком» в Музее Города?

— Да, это долгоиграющий проект, в котором появляются новые чтецы, новые истории, и дети с удовольствием слушают. Уже нарисовано и озвучено сотни волшебных историй. Напомню, в оригинальном проекте одновременно участвуют художник, рассказчик и звукорежиссёр. Секрет успеха — в искренних, выверенных интонациях, с которыми преподносится каждая сказка. Ребят окружает атмосфера уюта — полумрак, медитативная музыка, кружка молока и вкусное печенье. Сегодня на сказки приводят детей с ограниченными возможностями. Они хорошо реагируют, адаптируются в этом проекте. Можно сказать, что частично он стал инклюзивным, правда, не хватает специалистов, которые будут заниматься с особенными посетителями. Добавлю, что в этом же филиале работает проект «Старый чердак», его изюминка — предметы ХХ века, которые уже стали историей. Их мало сохранилось в обычных домах. Для современного ребёнка печатная машинка, телефон с диском или патефон — что-то пришедшее из каменного века. Порой они надолго задерживаются на чердаке.

— Правда, что в доме музее семьи Сухановых любят устраивать мастер классы по чистописанию?

— Программа «Что написано пером» переносит ребят в дореволюционные времена. Конечно, вывести пару букв и поставить чернилами кляксу детям любопытно. А с помощью дневника гимназиста, они путешествуют по старым улицам Владивостока, погружаясь в истории в помощью подлинного документа. Ещё одна программа, признанная лучшей на городском конкурсе — «Сыщики Владивостока конца XIX века», детям предлагается расследовать ограбление по горячим следам. Благодаря директору филиала, Жанне Славинской, проводятся мастер-классы по рукоделию. Известный факт, что моторика развивает ум, интеллект ребёнка. Ручной труд — это ещё и безумно увлекательно!

ДОСЬЕ

Александра Юрьевна Осипова окончила «Дальрыбвтуз» — технолог, ДВФУ — магистр по специальности «Туризм». Работала директором туристического агентства, ведущим методистом Приморского музея им. Арсеньева. Реализованные проекты «Мультиграфия» «Семейный лабиринт», лауреат премии «Молодёжный вектор»

КСТАТИ

Ближайшие программы в музее: 7 июля — 12.00 и 15.00 — познавательная программа «Аз, Буки, Веди страшат, как медведи» (6+). 8 июля — 12.00 и 15.00 — мастер-класс «Моя первая открытка» (6+). Подробная информация на сайте http://arseniev.org.